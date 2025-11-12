 Kim Flores impacta con su atrevido escote y sensualidad
Farándula

Kim Flores no deja nada a la imaginación con candente escote

La modelo y cantante guatemalteca volvió a ser el foco de la atención tras compartir imágenes que desataron miles de reacciones.

Edwin Luna,
Edwin Luna

Kim Flores, reconocida modelo, cantante y personalidad guatemalteca, generó gran revuelo en las redes sociales.

Y es que la famosa ha estado publicando una serie de fotografías en las que aparece luciendo atrevidos looks que dejan muy poco a la imaginación.

Recientemente, Kim Flores, esposa del cantante Edwin Luna, posó en un sexy jumpsuit estilo lycra que tiene un provocativo escote, y que ella lució sin sostén.

La publicación no tardó en provocar una ola de comentarios. Sus fans reaccionaron de inmediato con mensajes de sorpresa, halagos y también críticas.

Mientras unos aplaudieron la seguridad y sensualidad de Kim Flores, otros consideraron que ella ha presentado una imagen últimamente "demasiado arriegada", que ya no se ve bonito.

Sin embargo, la modelo volvió a demostrar que sabe cómo captar la atención en redes sociales, donde acumula miles de seguidores que no se pierden ninguno de sus movimientos.  

Nacida en Guatemala, Kim Flores se ha consolidado como una de las personalidades más mediáticas de la región.    

Así intentaron salvar su matrimonio

Es de conocimiento público que Edwin Luna y Kimberly Flores han enfrentado diversos conflictos como pareja, y recientemente revelaron que siguen juntos gracias al apoyo del psicólogo y psiquiatra.

Además de la relación que el cantante tuvo con Alma Cero y que encendió la polémica, el paso de la modelo guatemalteca en La Casa de los Famosos dio mucho de qué hablar.

Durante el tiempo que Kim estuvo en el reality aparentemente le fue infiel a su esposo con Roberto Romano, por lo que los conflictos en la pareja fueron evidentes, tanto que él la sacó de ahí.

Ahora, tras tres años del escándalo que se generó, él contó en TV Notas que han logrado estar juntos por 7 años gracias al apoyo de un psicólogo y psiquiatra.

"Vamos con un psicólogo y con un psiquiatra. Nunca lo hemos soltado. Y no tiene nada de malo. No es porque estemos locos. Es para las personas que quieren superarse y salir adelante de manera profesional".

"Llevamos cinco años yendo. Empezamos a ir juntos, y ahora vamos los dos al psiquiatra y por separado al psicólogo. Cada uno tiene el suyo", contó.

