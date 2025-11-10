Deanna Melillo luce increíble en jumpsuit tras cirugía estética

Con más de 478 mil seguidores en Instagram, Deanna Melillo se ha consolidado como una de las influencers más comentadas de la región.
Su estilo directo y sin filtros le ha permitido mantener una relación cercana con sus fans, quienes siguen de cerca cada una de sus publicaciones.
Hace unos meses, Deanna Melillo confesó que pasó nuevamente por el quirófano. En esta ocasión, para hacerse un retoque estético en su figura que rápidamente generó opiniones divididas entre sus seguidores.
La joven que cuenta con una sólida base de fans en redes sociales, explicó que decidió realizarse un procedimiento estético para remarcar su cintura. Asimismo, explicó en un video que se quitó grasa de los brazos y colocarla en la zona de la cadera.
"Esto lo hice para mí y lo hice en el lugar correcto", señaló en sus historias, enfatizando que su objetivo era sentirse más segura con su propia figura.
Luego de dos meses de la operación, la joven dio a conocer cómo luce su figura presumiéndola en un ajustado jumpsuit tojo que resaltaba sus atributos.
Deanna Melillo y su esposo Josy Esteban estuvieron como anfitriones de la inauguración de la Navidad en el Centro Comercial Pradera Chimaltenango.
"Feliz Navidad ? Chimaltenango LOS AMAMOS ?? agracias Familia Hello??Mucha?? por el cariño y apoyo SON LOS MEJORES ? Gracias también a CC PRADERA CHIMALTENANGO por la invitación ??Nos vemos este 16 de Noviembre en CC Pradera ESCUINTLA ??",escribió en las imágenes donde presume su belleza.
Más sobre ella
Deanna Melillo nació en Estados Unidos. Su madre, Cory Mansilla Ortiz, es originaria de Cuyotenango, Suchitepéquez, y en su juventud participó en varios certámenes de belleza, obteniendo el título de Reina Departamental del Carnaval Mazateco en 1987.
Además, protagonizó el recordado anuncio "Es mi mochila". Su padre es de origen italiano, pero desde su infancia, Deanna visitaba Guatemala con frecuencia y, en 2022, decidió radicarse en el país.
La influencer también ha tenido participación en certámenes de belleza, destacando como Miss Guatemala USA Latina en 2021, lo que refuerza su conexión con la cultura guatemalteca.