Charlie Sheen y su liposucción: la historia tras la scort

Charlie Sheen se sometió a una cirugía para perder peso después de que una trabajadora sexual hiciera un comentario frívolo sobre peso, según reveló en su reciente autobiografía, The Book of Sheen.
El actor hizo la revelación al recordar el momento en que él y su hermano, Emilio Estevez, estuvieron en Toronto para filmar la película "Rated X" del año 2000.
Los dos interpretaron a los hermanos Mitchell, pioneros en el negocio de la pornografía, en la película biográfica. En el libro, relata que, tras completar la grabación, buscó compañía en un servicio de escorts mediante las páginas amarillas.
Charlie Sheen describe que llamó a una "morena preciosa" y que la cita se desarrolló en su habitación de hotel.
Luego del encuentro íntimo, mientras ambos fumaban, la joven, a la que denomina "novia instantánea canadiense", le tocó el abdomen y le dijo en tono burlón: "¿Qué dices, gordito? ¿Vas por la segunda ronda?".
Él admitió en sus memorias que quedó devastado por la burla. "Tenías 10.000 apodos para elegirme y escogiste ese", escribió en la autobiografía. "Quise volarme los sesos. Es increíble a dónde puede llevarte una sola palabra", escribió.
Aproximadamente una semana después de regresar a Los Ángeles, Charlie Sheen visitó a un "médico especialista en liposucción".
Según dijo, había subido de peso porque estaba sobrio. "Es bastante común que mucha gente suba de peso después de dejar de consumir estimulantes, sobre todo si eran su droga de elección. Prefiero estar algo blando y vivo que demacrado y muerto", aseguró en The Book of Sheen.
En el celibato
Charlie Sheen, el actor que durante años fue símbolo de excesos, escándalos y titulares polémicos, reveló que lleva casi diez años sin tener relaciones sexuales como parte de su proceso de recuperación personal.
"Si no tengo novia y no estoy pagando por ello, creo que las cuentas son claras", dijo Charlie Sheen con ironía al hablar de su vida sexual en la actualidad o, mejor dicho, a la ausencia de ella.
El actor, quien cumplió 60 años este septiembre, explicó que su decisión de abstenerse de la actividad sexual no es permanente, sino una pausa necesaria tras años de anteponer el sexo sobre su bienestar.
"Durante mucho tiempo el sexo era lo único que me importaba o estaba en la cima de mi lista de prioridades. Por eso, vi el celibato como un descanso necesario de esas búsquedas", añadió el ex protagonista de Two and a half men.