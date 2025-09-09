 Antes y después: Danna Castillo y su sorprendente pérdida de peso
Farándula

La guatemalteca Danna Castillo muestra el antes y después de su drástica pérdida de peso

La famosa presentadora posee unas curvas de infarto y no dudó en mostrarlas en diminuto bikini para revelar su nueva figura.

Danna Castillo, Instagram
Danna Castillo / FOTO: Instagram

Danna Castillo es una famosa locutora guatemalteca que ha ganador popularidad al ser conductora del programa "¡Qué Chilero!". 

La presentadora se caracteriza por compartir con sus seguidores detalles de su vida a través de sus redes sociales.

Recientemente, la guatemalteca Danna Castillo decidió publicar en su cuenta de Instagram una secuencia del cambio físico que ha tenido con el paso de los años tras su pérdida de peso.

Las imágenes despertaron el asombro y curiosidad de varios internautas. Y es que muchos indican que Danna luce mejor cada vez, mientras que otros recalcan que no ha cambiado mucho. 

"✨ Mi historia de transformación ANTES/DESPUES✨. @endohope.gt En el 2023 cuerpo me pedía ayuda: vivía con quistes, dolores menstruales incapacitantes, cambios de humor y un desbalance hormonal que me hacía sentir atrapada en un círculo sin salida, intentaba todas las dietas y nada me hacía bajar de peso.

Gracias al conocimiento y acompañamiento del Dr. Lucas, entendí que no se trataba de dietas extremas ni de soluciones rápidas, sino de aprender a alimentarme correctamente y cuidar mi cuerpo desde adentro", comenzó su mensaje.

*ANTES

Foto embed
Danna Castillo antes - Instagram

En sus palabras

Danna Castillo reveló que el resultado de su esfuerzo fue más grande de lo que soñó, pues sus quistes desaparecieron al igual que los dolores menstruales. Además, su balance hormonal regresó trayéndole más energía y estabilidad emocional.

"Lo mejor de todo: el proceso también me ayudó a perder peso de forma saludable y permanente, sin rebotes ni sacrificios peligrosos. Hoy me siento más feliz, segura y agradecida con mi cuerpo 2025.?

Este camino me enseñó que cuando nos cuidamos desde dentro, los cambios se reflejan por fuera.? Y lo más importante: este proceso no es solo para mujeres, también es para hombres, porque el balance hormonal y la buena alimentación transforman vidas sin importar el género", contó.

*AHORA

Foto embed
Danna Castillo - Instagram

