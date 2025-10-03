Edwin Luna se deslinda de su hermano, acusado de abuso sexual

Edwin Luna reaccionó a los señalamientos de presunto abuso sexual que enfrenta su hermano en agravio de una menor de edad.
A través de un video que compartió en Instagram, el líder de La Trakalosa de Monterrey se refirió al proceso legal que enfrenta desde hace tres años su hermano y, aunque aseguró que el "responsable de los actos" debe pagar las consecuencias, pide no se le involucre a él.
"Estoy totalmente en contra de cualquier situación que involucre el abuso, maltrato o alguna otra situación en contra de las mujeres. Soy una persona que, a través de varios años, he sido partícipe de dar espectáculos, de darle alegría a muchísimas personas que van a vernos un concierto y que en su mayoría son mujeres".
Edwin Luna acusó al periodista Víctor Badillo de difundir información falsa que afecta su imagen pública:
"Me acabo de enterar que a través de un video, un medio está haciendo uso de mi imagen para dar una versión en la cual no tienen la certeza como para investigar una situación que es muy delicada e involucrarme a mí totalmente en algo que no me corresponde".
Además, añadió que al ser padre, entiende la situación. Sin emitir juicios, Edwin Luna indicó que al tener conocimiento del caso, tomó la decisión de dejar que su hermano afrontara la situación y sus consecuencias legales:
"Jamás, sea un familiar o no lo sea, encubriría o trataría de quitarle el peso de la ley a algo que tenga todo esto involucrado".
Finalmente, Edwin Luna pidió no ser vinculado al caso, y permitir que sean las autoridades quienes investiguen y determinen responsabilidades.
El caso
El 30 de septiembre, Ilse Landeros hizo público el proceso legal que desde hace tres años enfrenta contra su exesposo, a quien se refirió como un "regidor de un municipio afiliado al Partido Acción Nacional" en Monterrey y "hermano" de "un afamado cantante de música de banda muy conocido en la ciudad".
A través de una publicación de Facebook, la mujer señaló al hermano de Edwin Luna de supuestamente haber abusado de su hijastra desde que ella tenía 9 años y de, presuntamente, cometer el delito de tráfico de influencias.
"Imagina que mueves cielo, mar y tierra, que vas de junta en junta hablando con quien se pueda para hacerlo enfrentar la justicia, y logras con ayuda divina, hacer que lo extraditen, que lo vinculen a proceso y lo internen en un penal en lo que se le dicta una sentencia; pero ves como el procedimiento se dilata, notas como evita llegar a la audiencia de su juicio", relató.