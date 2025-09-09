Sydney Sweeney deslumbra en blazer sexy sin sostén

Sin duda alguna ese 2025 es el año de Sydney Sweeney, no solo está viviendo uno de los picos más altos de su carrera actoral, también se ha convertido en la imagen de famosas marcas.
La actriz de nuevo acaparó todas las miradas con un look que redefine el clásico blazer. Durante un evento de la revista Variety, Sydney Sweeney apostó por una versión audaz y sensual del tradicional traje sastre.
El conjunto, compuesto por un blazer gris con cortes estratégicos y transparencias, dejó al descubierto su escote, abdomen y espalda, demostrando que la elegancia puede convivir con un toque atrevido.
El diseño fue complementado con pantalones rectos que acentuaban su figura estilizada. Sydney Sweeney llevó el cabello suelto peinado en ondas, dejando caer algunos mechones sobre su rostro.
Con este look, el blazer deja de ser una prenda exclusivamente formal para convertirse en una declaración de estilo.
Después de su polémica campaña con American Eagle, Sydney Sweeney está de vuelta en las alfombras rojas para promocionar su nueva película Christy, donde interpreta a la leyenda del boxeo Christy Martin en una película biográfica.
Drástica transformación
Para encarnar a la campeona de boxeo Christy Martin, Sydney Sweeney llevó su cuerpo al límite. La actriz de 27 años, estrella de Euphoria y The White Lotus, no solo pasó tres meses entrenando tres veces al día, también adoptó una dieta que sorprendió a todos.
La artista confesó que comía mucha comida alta en calorías como pollo frito de Chick-fil-A y hamburguesas de Smucker’s, además de "muchas malteadas y muchas proteínas".
Tras la intensa dieta, Sydney Sweeney ganó alrededor de 30 libras para interpretar a la boxeadora pionera.
Bajo la supervisión de nutriólogos, entrenadores de boxeo y preparadores físicos, la actriz diseñó un plan de alimentación centrado en el alto consumo calórico y de proteínas.
"Aumentamos mi ingesta de calorías y empecé a tomar muchos batidos de proteínas, suplementos y a comer de todo. Comía mucho Smucker’s, muchos sándwiches de mantequilla de maní y jalea, malteadas... siempre estaba comiendo porque era tan activa que lo quemaba todo", explicó en una entrevista con Vanity Fair.