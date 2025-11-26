Bárbara de Regil en bikini: sus imperfecciones al natural

Bárbara de Regil es una de las grandes defensores de los derechos de la mujer como figura del mundo del espectáculo en México.
En su más reciente post en Instagram, en la que tiene más de diez millones de seguidores, Bárbara de Regil publicó un video dejándose ver al natural.
La actriz quiso mostrar que no todo es perfecto y por eso decidió grabar un clip en el que mostró sus estrías, marcas comunes en el cuerpo humano.
"Tienes alguna "defecto" en tu cuerpo. TU CUERPO es tu HOGAR. Agradece ese hermoso hogar que tienes. Ámalo, cuídalo y hónralo -> cuida lo mejor que puedas de tu cuerpo y presume TU hogar ?❤️?✨ SOMOS PERFECTAMENTE IMPERFECTAS. Sal a la calle con ORGULLO de ser quien eres ?✨? Acá yo salí a presumir mis estrías ( marcas de vida que llevo con AMOR )", escribió.
Hasta el momento, el video suma miles de reproducciones en redes sociales, donde se pueden leer comentarios como1.
"Contigo uno aprende a quererse, a amarse"
"Que padre poderte subir así. Imperfecta como todas lo somos"
"Para mí son muy bonitas"
"Mírate como te amas tu misma aprendí que uno tiene que amarse tal y como es no hay nada mas lindo que el amor propio".
Una figura del fitness
Bárbara de Regil es una actriz, modelo y empresaria mexicana, muy conocida en el ámbito del entretenimiento, especialmente por su papel protagónico en la serie de televisión Rosario Tijeras .
Más allá de su trayectoria en televisión y cine, Bárbara de Regil se ha posicionado como una de las figuras más influyentes del mundo fitness en México.
Constantemente comparte rutinas de ejercicio, consejos de alimentación y contenido motivacional. También ha colaborado como instructora invitada en diversas clases y ha desarrollado productos relacionados con la vida saludable, como proteínas y suplementos.
Con este nuevo mensaje, Bárbara de Regil reafirma la línea que ha seguido durante años: promover una vida activa acompañada de una visión más amable del cuerpo y la autoestima.