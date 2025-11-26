 Bárbara de Regil en bikini: sus imperfecciones al natural
Farándula

Al natural y en diminuto bikini, Bárbara de Regil deja ver sus imperfecciones

La actriz mexicana compartió un video donde deja ver sus estrías en el busto sin miedo a las críticas.

Compartir:
Bárbara de Regil, Facebook
Bárbara de Regil / FOTO: Facebook

Bárbara de Regil es una de las grandes defensores de los derechos de la mujer como figura del mundo del espectáculo en México. 

En su más reciente post en Instagram, en la que tiene más de diez millones de seguidores, Bárbara de Regil publicó un video dejándose ver al natural.

La actriz quiso mostrar que no todo es perfecto y por eso decidió grabar un clip en el que mostró sus estrías, marcas comunes en el cuerpo humano.

"Tienes alguna "defecto" en tu cuerpo. TU CUERPO es tu HOGAR. Agradece ese hermoso hogar que tienes. Ámalo, cuídalo y hónralo -> cuida lo mejor que puedas de tu cuerpo y presume TU hogar ?❤️‍?✨ SOMOS PERFECTAMENTE IMPERFECTAS. Sal a la calle con ORGULLO de ser quien eres ?✨? Acá yo salí a presumir mis estrías ( marcas de vida que llevo con AMOR )", escribió. 

Hasta el momento, el video suma miles de reproducciones en redes sociales, donde se pueden leer comentarios como1.

"Contigo uno aprende a quererse, a amarse"

"Que padre poderte subir así. Imperfecta como todas lo somos"

"Para mí son muy bonitas"

"Mírate como te amas tu misma aprendí que uno tiene que amarse tal y como es no hay nada mas lindo que el amor propio".  

Foto embed
Bárbara de Regil - Instagram

Una figura del fitness 

Bárbara de Regil es una actriz, modelo y empresaria mexicana, muy conocida en el ámbito del entretenimiento, especialmente por su papel protagónico en la serie de televisión Rosario Tijeras .

Más allá de su trayectoria en televisión y cine, Bárbara de Regil se ha posicionado como una de las figuras más influyentes del mundo fitness en México.

Constantemente comparte rutinas de ejercicio, consejos de alimentación y contenido motivacional. También ha colaborado como instructora invitada en diversas clases y ha desarrollado productos relacionados con la vida saludable, como proteínas y suplementos.

Con este nuevo mensaje, Bárbara de Regil reafirma la línea que ha seguido durante años: promover una vida activa acompañada de una visión más amable del cuerpo y la autoestima.

Foto embed
Bárbara de Regil - Instagram

En Portada

Arévalo reitera compromiso para promover desarrollo tras aprobación del Presupuesto 2026t
Nacionales

Arévalo reitera compromiso para promover desarrollo tras aprobación del Presupuesto 2026

09:56 AM, Nov 26
Jhonny Cubero muestra su apoyo a Xelajú previo a la final de la Copa Centroamericanat
Deportes

Jhonny Cubero muestra su apoyo a Xelajú previo a la final de la Copa Centroamericana

10:48 AM, Nov 26
Fuga de reo en cárcel Canadá: las circunstancias y acciones tomadast
Nacionales

Fuga de reo en cárcel "Canadá": las circunstancias y acciones tomadas

08:50 AM, Nov 26
Giran orden de aprehensión contra Raúl Rocha, dueño y CEO de Miss Universot
Farándula

Giran orden de aprehensión contra Raúl Rocha, dueño y CEO de Miss Universo

10:21 AM, Nov 26

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosCorrupciónSeguridadFutbol GuatemaltecoSelección NacionalPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos