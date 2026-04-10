Sabrina Carpenter deslumbra en lencería para revista

Sabrina Carpenter cautivó a sus seguidores en redes sociales tras ser protagonista de las portadas de la edición primaveral de Perfect Magazine, donde dejó claro su carisma y versatilidad.
En una de sus portadas más comentadas, la cantante lució un bralette de lencería beige con flores estampadas combinado con bikini a juego, un look que acentuó su esbelta figura y que generó miles de reacciones positivas en redes sociales.
Su icónica melena rubia con volumen y un maquillaje impecable destacaron sus rasgos, reforzando su imagen fresca y sofisticada.
En otra de las fotos, Sabrina Carpenter sorprendió con un conjunto amarillo formado por falda y bralette decorados con pequeñas flores.
Completó el atuendo con zapatillas plateadas y bolso marrón, mientras una peluca negra con rizos y un maquillaje intenso en los ojos marcaban una transformación radical en su imagen habitual. Este nuevo estilo evidenció la disposición de la artista para experimentar con diferentes propuestas estéticas.
"Pudimos probar algunos looks que nunca antes había probado. Muchas pelucas, mucho maquillaje diferente para mí, muchas formas que quizá no usaría normalmente", señaló la cantante.
La participación de figuras como el fotógrafo Bryce Anderson y el diseñador de moda Marc Jacobs, quien la entrevistó, le dio un plus de prestigio al proyecto.
Preparativos para su show más ambicioso
Sabrina Carpenter adelantó en la entrevista que está trabajando en lo que será su show más ambicioso hasta la fecha como uno de los números principales del festival de Coachella.
Reveló que por primera vez ha contado con mayor tiempo para desarrollar el concepto escénico, comenzando la planeación creativa hace aproximadamente siete meses, lo que permitirá a sus fans disfrutar una experiencia única y muy cuidada.
A diferencia de giras anteriores, donde los ensayos comenzaban rápido, la artista detalló que esta vez ha podido planificar desde cero cada detalle del espectáculo.
Sabrina Carpenter reconoció que esta preparación minuciosa le ha permitido construir una propuesta más completa y especial, generando amplia expectativa en su base de seguidores, ansiosos por verla en el emblemático festival.
El éxito de Sabrina Carpenter no se detiene en la moda. La intérprete lanzó el año pasado su álbum Man’s Best Friend, con el que obtuvo seis nominaciones a los Premios Grammy 2026, aunque sin llevarse ningún galardón.
Su proyección en la industria se consolidó aún más con el cierre de su gira Sweet Tour en el Crypto.com Arena en noviembre de 2025, luego de recorrer 72 ciudades desde septiembre de 2024.