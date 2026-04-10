 Sabrina Carpenter deslumbra en lencería para revista
Farándula

Sabrina Carpenter rompe las redes con portada en lencería para una revista

La cantante deslumbró con una sensual sesión fotográfica para Perfect Magazine, donde habló de su próximo show en Coachella.

Compartir:
Sabrina Carpenter , Sabrina Carpenter
Sabrina Carpenter / FOTO: Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter cautivó a sus seguidores en redes sociales tras ser protagonista de las portadas de la edición primaveral de Perfect Magazine, donde dejó claro su carisma y versatilidad.

En una de sus portadas más comentadas, la cantante lució un bralette de lencería beige con flores estampadas combinado con bikini a juego, un look que acentuó su esbelta figura y que generó miles de reacciones positivas en redes sociales.

Su icónica melena rubia con volumen y un maquillaje impecable destacaron sus rasgos, reforzando su imagen fresca y sofisticada.

En otra de las fotos, Sabrina Carpenter sorprendió con un conjunto amarillo formado por falda y bralette decorados con pequeñas flores.

Foto embed
Sabrina Carpenter - Instagram

Completó el atuendo con zapatillas plateadas y bolso marrón, mientras una peluca negra con rizos y un maquillaje intenso en los ojos marcaban una transformación radical en su imagen habitual. Este nuevo estilo evidenció la disposición de la artista para experimentar con diferentes propuestas estéticas.

"Pudimos probar algunos looks que nunca antes había probado. Muchas pelucas, mucho maquillaje diferente para mí, muchas formas que quizá no usaría normalmente", señaló la cantante.

La participación de figuras como el fotógrafo Bryce Anderson y el diseñador de moda Marc Jacobs, quien la entrevistó, le dio un plus de prestigio al proyecto.

Preparativos para su show más ambicioso 

Sabrina Carpenter adelantó en la entrevista que está trabajando en lo que será su show más ambicioso hasta la fecha como uno de los números principales del festival de Coachella.

Reveló que por primera vez ha contado con mayor tiempo para desarrollar el concepto escénico, comenzando la planeación creativa hace aproximadamente siete meses, lo que permitirá a sus fans disfrutar una experiencia única y muy cuidada.

A diferencia de giras anteriores, donde los ensayos comenzaban rápido, la artista detalló que esta vez ha podido planificar desde cero cada detalle del espectáculo.

Sabrina Carpenter reconoció que esta preparación minuciosa le ha permitido construir una propuesta más completa y especial, generando amplia expectativa en su base de seguidores, ansiosos por verla en el emblemático festival.

El éxito de Sabrina Carpenter no se detiene en la moda. La intérprete lanzó el año pasado su álbum Man’s Best Friend, con el que obtuvo seis nominaciones a los Premios Grammy 2026, aunque sin llevarse ningún galardón.

Su proyección en la industria se consolidó aún más con el cierre de su gira Sweet Tour en el Crypto.com Arena en noviembre de 2025, luego de recorrer 72 ciudades desde septiembre de 2024.

En Portada

Capturan a 12 hombres en un puesto de narcomenudeo de la zona 2 de Cobánt
Nacionales

Capturan a 12 hombres en un puesto de narcomenudeo de la zona 2 de Cobán

07:43 AM, Abr 11
Confusión por supuesto inicio de negociaciones entre Irán y EE. UU. en Pakistánt
Internacionales

Confusión por supuesto inicio de negociaciones entre Irán y EE. UU. en Pakistán

08:07 AM, Abr 11
Incendio consume un depósito de tarimas en Lo De Fuentest
Nacionales

Incendio consume un depósito de tarimas en Lo De Fuentes

07:19 AM, Abr 11
Video muestra el momento en que mujer mata a tiros a dos motoladrones que pretendían asaltarlat
Viral

Video muestra el momento en que mujer mata a tiros a dos motoladrones que pretendían asaltarla

08:37 AM, Abr 11
Méndez-Laing anota y el MK Dons se acerca al ascensot
Deportes

Méndez-Laing anota y el MK Dons se acerca al ascenso

09:55 AM, Abr 11

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026DestacadasSemana Santa#liganacionalNoticias de GuatemalaIránEstados UnidosEE.UU.Liga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos