Ritual de Mhoni Vidente para Atraer Riqueza el 1 de Mayo

Mayo inicia como un periodo cargado de oportunidades, según la reconocida astróloga Mhoni Vidente, quien considera el mes como el más propicio para hacer crecer la prosperidad personal y familiar.
Para aprovechar este impulso energético, Mhoni Vidente propone un ritual especial para atraer abundancia, proteger el hogar de envidias y abrir caminos económicos desde el primer día de mayo.
Califica el 1 de mayo como una fecha "cabalística y sagrada", marcada para potencializar las buenas energías financieras.
El procedimiento, sencillo y accesible, busca multiplicar el dinero, fortalecer la estabilidad y cortar de raíz energías negativas.
Mhoni Vidente subraya la importancia de la fe y la concentración durante el proceso. Los materiales necesarios se encuentran de manera común en los hogares, y su combinación, señala, resulta efectiva para quienes buscan cambios positivos en el ámbito económico.
- Una veladora amarilla o un cirio del mismo color
- Dos limones verdes
- Un billete de alta denominación: puede ser de 200 o 500 pesos, o dólares
- Canela en polvo
- Perfume personal, o esencias alternativas como Pájaro Macuá o Doble Suerte Rápida
- Una copa con tequila, ron o mezcal
- Incienso de sándalo o mirra
Paso a paso para atraer abundancia
- Para limpiar la energía con los limones: Haz una cruz en cada limón con tu uña y colócales perfume. Después, pásalos tres veces por todo tu cuerpo, al tiempo que rezas un Padre Nuestro y un Ave María, pidiendo protección y alejando la envidia. Al finalizar, pon ambos limones en una copa con agua.
- Para activar el dinero: Rocía el billete de alta denominación con tu perfume personal. Luego, pásalo por tu frente y tus manos mientras visualizas que logras tus metas económicas. Coloca el billete dentro de la misma copa junto a los limones.
- Para comenzar el ciclo de abundancia: Espolvorea canela alrededor de la veladora amarilla y perfúmala. Primero, enciende el incienso, luego la vela y pide prosperidad, salud y estabilidad para mayo.
Una vez concluido el ritual, la veladora terminará de consumirse en tres o cuatro días. Al concluir este tiempo, Mhoni Vidente recomienda desechar el agua y el licor fuera de la casa o por el drenaje. Seca el billete que utilizaste en el procedimiento y úsalo para adquirir alimentos o algún bien útil para el hogar.
Según explicó la astróloga, darle movimiento al dinero representa un acto fundamental para que regrese multiplicado. Este gesto simboliza la rueda de la prosperidad en curso. Recalca que realizar el ritual justo al iniciar el mes puede marcar la diferencia en cuestiones económicas y personales a lo largo de las siguientes semanas.