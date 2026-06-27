 Los fracasos de Marcelo Bielsa en los Mundiales FIFA
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01 Croatia Croatia Ghana Ghana 00
67:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Cape Verde Uruguay Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
Finalizado
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
67
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Los fracasos de Marcelo Bielsa en los Mundiales FIFA

por Oscar Coronado
Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay en el Mundial 2026
Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay en el Mundial 2026 / FOTO: EFE

El entrenador argentino escribió un nuevo capítulo a su extenso libro de pocos logros.

Marcelo Bielsa volvió a quedar fuera de una Copa del Mundo en fase de grupos, al repetir con Uruguay lo que ya había hecho con Argentina en Corea-Japón 2002. Su mejor actuación seguirá siendo la que tuvo con Chile al alcanzar los octavos de final, hace dieciséis años, en Sudáfrica 2010.

Sumando las tres Copas del Mundo, el entrenador argentino dirigió diez partidos. Sumó apenas tres victorias, igualó en otras tres oportunidades y perdió los restantes cuatro partidos.

¿Por qué Muslera fue sustituido en el primer tiempo del Uruguay vs. España?

La decisión de Bielsa refleja una vez más el carácter exigente del técnico argentino.

Mundial Corea-Japón 2002

"Estaba totalmente seguro que Argentina iba a ser campeón del mundo y no pasó la primera ronda. El de Argentina era un equipo extraordinario, que en la eliminatoria salió primero, creo que por 12 o 14 puntos de diferencia (...) Era un equipo único desde mi punto de vista y por eso todo el mundo reclama mi desempeño conduciendo a aquel equipo. Con justicia reclaman", dijo Bielsa tiempo atrás.

Y añadió: "Evidentemente, Argentina a ese torneo no llegó con la forma que había adquirido en la eliminatoria. No logré yo que el pico de rendimiento se extendiera para cuando era indispensable".

La "Albiceleste" sumó 43 puntos en las eliminatorias y llegó a la Copa del Mundo como una de las grandes favoritas. En su plantilla contaba con futbolistas como Javier Zanetti, Juan Pablo Sorín, Diego Simeone, Pablo Aimar, Cristian 'Kily' González, Ariel Ortega, Hernán Crespo, Claudio 'Piojo' López y Gabriel Batistuta.

Argentina venció en el primer partido a Nigeria por 1-0 con un gol de Batistuta y en el segundo perdió por idéntico resultado frente a Inglaterra gracias a un tanto de David Beckham.

Suecia había igualado con los ingleses y había derrotado a los africanos, por lo que la Albiceleste debía vencerlo para sellar su boleto a los octavos de final.

Eso no sucedió. El juego acabó 1-1 con goles de Anders Svensson y Crespo y Argentina se despidió del Mundial.

“¡Dale de una vez!”: Marcelo Bielsa explota con periodistas tras la eliminación de Uruguay

Marcelo Bielsa perdió la paciencia antes de comenzar una entrevista y lanzó un fuerte reclamo. El momento quedó captado en video y desató todo tipo de reacciones en redes sociales.

Mundial Sudáfrica 2010

Bielsa tuvo su revancha ocho años después, cuando ya estaba al frente de la selección de Chile, a la que llevó a la Copa del Mundo tras doce años de ausencia. Fue tras acabar segundo en las eliminatorias a solo un punto del líder.

Se estrenó venciendo por 0-1 a Honduras, con un tanto de Jean Beausejour, y luego derrotó también por la mínima a a Suiza, con un gol de Mark González.

En el tercer partido, perdió por 1-0 ante la España de Vicente del Bosque, que con figuras como Iker Casillas, Carles Puyol, Sergio Ramos, Xavi Hernández, Andrés Iniesta o David Villa acabó consagrándose campeona del mundo.

Chile avanzó segundo a los octavos de final y allí debió enfrentarse a Brasil. Dos goles en el primer tiempo y otro más en el segundo acabaron con los de Bielsa, que dijeron adiós tras perder por 3-0.

Marcelo Bielsa arremete contra las pausas de hidratación

El seleccionador de Uruguay cuestionó las pausas de hidratación en el Mundial y aseguró que “no le agregan nada y le quitan mucho”, al considerar que afectan el juego.

Mundial México-Canadá-Estados Unidos 2026

En el año 2023, el argentino se convirtió en nuevo seleccionador de Uruguay y una vez más el Mundial aparecía en el horizonte. La Celeste fue cuarta en las eliminatorias con 28 puntos tras comenzar de gran manera y sufrir un poco más sobre el final.

Uruguay se estrenó en la Copa del Mundo igualando 1-1 ante Arabia Saudí gracias a un tanto sobre el final de Maximiliano Araújo que mantuvo vivas las esperanzas.

En el segundo juego comenzó perdiendo frente a Cabo Verde y remontó con un nuevo gol de Araújo y otro de Agustín Canobbio. Pero no pudo aguantar la ventaja y los africanos se llevaron un empate.

El juego de este viernes ante España era vital para la "Celeste": debía ganar o al menos igualar y que el partido Arabia Saudí-Cabo Verde finalizara empatado.

Esto último sucedió, pero la "Celeste" no pudo hacer su parte. La Roja la venció por 1-0 y la dejó afuera del Mundial.

Bielsa cerró su tercera participación en una Copa del Mundo con una nueva eliminación en fase de grupos.

Marcelo Bielsa: Seis preguntas, seis respuestas en 38 segundos

El técnico de la Selección de Uruguay es noticia tras dar una breve entrevista de cara al debut mundialista.

*Información EFE.

Etiquetas
UruguayFútbolSelecciónmundialesfracasosBielsaDestacadas

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