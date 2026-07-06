¡El momento emotivo! Con el estadio vacío, Memo Ochoa salió para despedirse

Guillermo Ochoa cerró su exitosa carrera profesional tras la eliminación de México ante Inglaterra en octavos de final del Mundial 2026,

La noche del 5 de julio marcó el fin de una era para el fútbol mexicano. Memo Ochoa se despidió definitivamente de las canchas tras la eliminación de la Selección Mexicana en octavos de final del Mundial 2026 frente a Inglaterra.

En el Estadio Ciudad de México, el Tri cayó 3-2 y con el silbatazo final Memo Ochoa, aunque no jugó el partido por permanecer en la banca, cerró su larga trayectoria profesional con un acto cargado de emociones.

El veterano guardameta de 40 años vivió su último instante como futbolista en un estadio casi vacío.

Tras la derrota, descendió al césped solo, caminó hasta el centro del campo, se detuvo a observar en silencio, se quitó los tacos y, conteniendo el llanto, salió del terreno mientras sus compañeros lo rodeaban para abrazarlo y consolarlo.

No hubo palabras ni actos protocolarios, solo la imagen de un hombre despidiéndose del deporte que practicó durante más de veinte años.

La carrera de Memo Ochoa con la selección empezó en 2005 y abarcó seis Copas del Mundo, aunque solo participó activamente en cuatro: Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y México 2026.

En Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, Ochoa fue suplente detrás de Oswaldo Sánchez y luego de Óscar Pérez, respectivamente, pero las atajadas que firmó en los torneos siguientes lo convirtieron en parte indeleble de la memoria colectiva nacional.

El portero tapatío acumuló participaciones históricas y también enfrentó momentos polémicos por ausencias. En total, México sumó nueve puntos en la fase de grupos de este Mundial, su mejor registro en la competencia, antes de ser superado por Inglaterra en casa.

El adiós: gestos y reconocimientos

Con el Azteca casi desierto, Memo Ochoa acarició el pasto, se retiró los zapatos y lloró antes de abandonar la cancha que marcó gran parte de su carrera.

Ese instante selló la despedida del arquero mexicano más veces mundialista en la historia. A lo largo de los días previos, los homenajes no faltaron: el 25 de junio, durante el duelo contra República Checa, la FIFA entregó a Memo Ochoa el "Legacy Patch", un parche bordado reservado para quienes han disputado al menos un mundial.

El reconocimiento desató especulación, pues aunque Memo Ochoa sumó seis mundialistas, solo jugó minutos en cuatro, pero la FIFA decidió incluirlo junto a figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Manuel Neuer. Fue el único portero mexicano distinguido con este galardón.

Tras una victoria 3-0 ante República Checa en fase de grupos, a inicios del torneo, Memo Ochoa ya había comenzado su despedida del combinado nacional. El arquero caminó hacia su portería, besó el poste e hincó rodilla en el césped, mientras sus compañeros lo levantaban en hombros.

"Me voy con la cabeza en alto, me voy vacío. Entregué todo por esta playera, por este país".

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