La final del Mundial reunirá a Trump, Sheinbaum y Carney en el MetLife Stadium

Los líderes de Estados Unidos, México y Canadá asistirán al partido entre Argentina y España, un encuentro que también simbolizará el cierre del primer Mundial organizado por tres países.

La gran final del Mundial 2026 no solo enfrentará a Argentina y España en busca del título. También tendrá un fuerte componente político e institucional con la presencia confirmada de los líderes de los tres países anfitriones: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Fue la propia Sheinbaum quien confirmó su asistencia mediante un video difundido en sus redes sociales, en el que explicó que aceptó la invitación de Trump para acudir al MetLife Stadium, escenario donde se coronará al nuevo campeón del Mundial.

La mandataria mexicana señaló que representará a México en una jornada histórica para el deporte y para la cooperación entre las tres naciones que organizaron de manera conjunta la Copa del Mundo.

En su mensaje, Sheinbaum también reveló que Mark Carney estará presente en el estadio, por lo que los máximos representantes de Estados Unidos, México y Canadá compartirán la final del torneo más importante del fútbol, un hecho cargado de simbolismo al tratarse del cierre de la primera edición mundialista disputada en tres países.

La presencia de los tres mandatarios coincide con el éxito organizativo de un torneo que, por primera vez, reunió a 48 selecciones y se disputó en sedes repartidas entre las tres naciones norteamericanas.

Durante más de un mes, los gobiernos coordinaron aspectos relacionados con seguridad, transporte, infraestructura y atención a millones de aficionados que viajaron para seguir el campeonato.

Mientras dentro del campo Lionel Messi intentará conquistar un nuevo título con Argentina y la joven selección española buscará escribir una página dorada de su historia, en las tribunas también habrá una imagen que quedará para el recuerdo: Trump, Sheinbaum y Carney presenciando juntos la final del Mundial 2026, un reflejo de la colaboración entre los tres anfitriones y del legado que deja una edición inédita del torneo.

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