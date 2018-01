VIDEO: Meteorito cae en Estados Unidos y provoca temblor - Emisoras Unidas

Antes de que el USGS confirmase la caída del meteorito, varios ciudadanos compartieron en las redes sociales grabaciones del fenómeno en las que se aprecia “una bola de luz” seguido de una aparente explosión.

A raíz de estas grabaciones, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) dijo que el “destello y el estruendo” no correspondían a un relámpago ni a un trueno y ya avanzó que parecía tratarse de un meteoro.

People are telling me they heard a loud bang all across Southeast MI. Was it a #Meteor? Here’s another video: pic.twitter.com/mtxOWvJZfx

— Philip Lewis (@Phil_Lewis_) 17 de enero de 2018