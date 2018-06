Video: Robbie Williams huye por incendio en hotel de Londres - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Se sabe que la estrella del pop Robbie Williams se encuentra entre los cientos obligados a huir del Hotel Mandarin Oriental en Knightsbridge cuando el fuego se apoderó de él.

El cantante de Los Ángeles fue visto caminando por una escalera de incendios y luego a lo largo de la calle lejos del fuego en un video de Instagram.

Se cree que Robbie, de 44 años, se quedó en el hotel cuando estalló en llamas.

Robbie se convertirá en el capitán de uno de los equipos en el partido de Soccer Aid del domingo, que recaudará dinero para Unicef.

El ex cantante de Take That y su esposa, la actriz Ayda Field, describieron en Instagram haber visto humo en el piso sobre ellos.