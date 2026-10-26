 Adulto mayor enfrenta a delincuente en intento de asalto
Viral

Video capta a adulto mayor enfrentarse a delincuente que intentaba asaltar un restaurante

Un adulto mayor encaró a un ladrón armado y frustró un robo en un restaurante.

Compartir:
Adulto mayor enfrenta a ladrón armado que intentaba asaltar un restaurante en Bogotá., Captura de pantalla video de X.
Adulto mayor enfrenta a ladrón armado que intentaba asaltar un restaurante en Bogotá. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Un adulto mayor protagonizó un tenso enfrentamiento con un delincuente armado que intentaba asaltar a los comensales de un restaurante en Bogotá, Colombia. El incidente quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales, donde la reacción del ciudadano generó múltiples comentarios.

En las imágenes se observa al hombre de la tercera edad salir del establecimiento detrás del sospechoso, quien lleva un casco de motociclista y empuña una pistola. Durante el altercado, el asaltante apunta directamente contra el adulto mayor, exponiéndolo a una situación de alto riesgo.

Pese a la amenaza, el ciudadano no retrocede y encara al individuo, en una reacción que, según la información difundida sobre el caso, impidió que se concretara el robo.

La grabación también muestra a otras personas que se encontraban en el lugar cuando ocurrió el incidente. Una mujer sale corriendo para ponerse a salvo, mientras otro hombre permanece sentado junto a un niño, ambos como testigos de lo que sucede en el establecimiento.

Además, el adulto mayor no habría actuado solo. A su lado aparece una mujer que también se enfrenta al asaltante, en medio de los momentos de tensión captados por la cámara.

Escena desató reacciones 

El video fue compartido por la cuenta Colombia Oscura en la red social X. Según la información disponible, las imágenes fueron grabadas por un automovilista que transitaba por el sector y posteriormente comenzaron a circular ampliamente en internet.

Hasta el momento, la publicación no ofrece detalles sobre la identidad del sospechoso ni sobre una eventual captura o las acciones de las autoridades tras el incidente.

La escena desató reacciones entre los usuarios, quienes destacaron la determinación del adulto mayor y de la mujer que lo acompañaba. Otros aprovecharon la difusión del video para reclamar mayores medidas de seguridad en Bogotá y expresar su preocupación por los robos con armas de fuego.

Video: Motoladrones encañonan y asaltan a personal de Salud en Villa Nueva

“No quiero que nadie se me vaya a mover”: así amenazaron motoladrones a personal de Salud en Villa Nueva.

El caso también evidencia los riesgos que enfrentan las personas durante este tipo de situaciones, incluso cuando intentan impedir un delito.

En Portada

Suspenden audiencia de agentes de PNC investigados por presunta colocación de armat
Nacionales

Suspenden audiencia de agentes de PNC investigados por presunta colocación de arma

10:23 AM, Oct 26
Localizan posibles restos humanos en dos puntos de la capitalt
Nacionales

Localizan posibles restos humanos en dos puntos de la capital

08:15 AM, Oct 26
Las 5 claves de la derrota del Barcelona en el Clásico ante Real Madridt
Deportes

Las 5 claves de la derrota del Barcelona en el Clásico ante Real Madrid

11:02 AM, Oct 26
Múltiple colisión en ruta al Atlántico: Un fallecido y cierre vialt
Nacionales

Múltiple colisión en ruta al Atlántico: Un fallecido y cierre vial

06:19 AM, Oct 26
Las 5 claves de la derrota del Barcelona en el Clásico ante Real Madridt
Deportes

Las 5 claves de la derrota del Barcelona en el Clásico ante Real Madrid

11:02 AM, Oct 26

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalViolenciaLiga NacionalPNCReal MadridLiga de NacionesJusticiaFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar