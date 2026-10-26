Adulto mayor enfrenta a delincuente en intento de asalto

Un adulto mayor protagonizó un tenso enfrentamiento con un delincuente armado que intentaba asaltar a los comensales de un restaurante en Bogotá, Colombia. El incidente quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales, donde la reacción del ciudadano generó múltiples comentarios.
En las imágenes se observa al hombre de la tercera edad salir del establecimiento detrás del sospechoso, quien lleva un casco de motociclista y empuña una pistola. Durante el altercado, el asaltante apunta directamente contra el adulto mayor, exponiéndolo a una situación de alto riesgo.
Pese a la amenaza, el ciudadano no retrocede y encara al individuo, en una reacción que, según la información difundida sobre el caso, impidió que se concretara el robo.
La grabación también muestra a otras personas que se encontraban en el lugar cuando ocurrió el incidente. Una mujer sale corriendo para ponerse a salvo, mientras otro hombre permanece sentado junto a un niño, ambos como testigos de lo que sucede en el establecimiento.
Además, el adulto mayor no habría actuado solo. A su lado aparece una mujer que también se enfrenta al asaltante, en medio de los momentos de tensión captados por la cámara.
Escena desató reacciones
El video fue compartido por la cuenta Colombia Oscura en la red social X. Según la información disponible, las imágenes fueron grabadas por un automovilista que transitaba por el sector y posteriormente comenzaron a circular ampliamente en internet.
Hasta el momento, la publicación no ofrece detalles sobre la identidad del sospechoso ni sobre una eventual captura o las acciones de las autoridades tras el incidente.
La escena desató reacciones entre los usuarios, quienes destacaron la determinación del adulto mayor y de la mujer que lo acompañaba. Otros aprovecharon la difusión del video para reclamar mayores medidas de seguridad en Bogotá y expresar su preocupación por los robos con armas de fuego.
El caso también evidencia los riesgos que enfrentan las personas durante este tipo de situaciones, incluso cuando intentan impedir un delito.