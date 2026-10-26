Asalto a personal de salud en Villa Nueva por motoladrones

No quiero que nadie se me vaya a mover o le pego un tiro", es la amenaza que se escucha en un video que circula en redes sociales y que documenta el asalto de dos motoladrones a un grupo de trabajadores de Salud en la colonia Betancourt, zona 4 de Villa Nueva.
Las imágenes, correspondientes al 25 de octubre de 2026, muestran a unas 16 personas, entre ellas un niño, sentadas en la banqueta. Varias portan gafetes y chalecos que las identifican aparentemente como personal salubrista, según reportes de medios locales.
En la grabación se observa a dos hombres que se movilizan en una motocicleta. Ambos llegan a una esquina, observan al grupo, dejan el vehículo a media calle y se acercan. Uno de ellos saca un arma de fuego y amenaza a los presentes para evitar que se muevan.
Ante la intimidación, al menos 10 personas se levantan y corren para ponerse a salvo, mientras los asaltantes despojan de sus pertenencias a quienes permanecen en el lugar.
Sin pronunciamiento oficial
De acuerdo con la información difundida, las víctimas pertenecen al área de Salud Comunitaria y realizaban labores de campo en ese sector de Villa Nueva cuando fueron sorprendidas por los delincuentes.
Hasta el momento, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) no se ha pronunciado sobre lo ocurrido. Tampoco se cuenta con información oficial de la Policía Nacional Civil sobre posibles capturas relacionadas con este asalto.
El caso se suma a otros videos difundidos recientemente en redes sociales que muestran el modo de operar de presuntos motoladrones en la capital y municipios aledaños.
Las imágenes han generado preocupación por la violencia con la que actúan los delincuentes y la vulnerabilidad de las personas ante los asaltos a plena luz del día. Se espera que las autoridades investiguen el hecho y refuercen las acciones de seguridad en las zonas afectadas.