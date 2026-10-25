Asaltantes en motocicleta ahora operan en otros puntos

Según la Policía Nacional Civil (PNC), los asaltantes que operaban en motocicleta sobre la calzada Roosevelt se habrían desplazado a otros sectores de la Ciudad de Guatemala, debido a los operativos dentro del plan Semáforo Seguro que implementan en dicha arteria vehicular.
El director de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, consideró que los asaltantes ahora podrían operar en lugares como la Calzada San Juan, Calzada Mateo Flores y Colonia La Reformita, zona 12, por lo que ya trabajan en planes de prevención en esos lugares.
Boteo también consideró que los asaltantes en motocicleta tenían a la calzada Roosevelt como uno de sus principales objetivos, por la alta carga vehicular en el lugar. Sin embargo, el director de la PNC consideró que los delincuentes extendieron sus operativos hacia otros puntos como los ya mencionados.
Por esa razón, Boteo aseguró que se han ido implementando más operativos en la Calzada San Juan, Calzada Mateo Flores y La Reformita. No obstante, añadió que los asaltantes que operan en motocicleta también estarían afectando la zona 13, por lo que ahora están poniendo más atención en ese lugar.
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Operativos contra asaltantes continuarán
De la misma manera, Boteo aseguró que también están reforzando los operativos de seguridad preventiva en varios sectores de la Ciudad de Guatemala, como parte del plan Semáforo Seguro.
El funcionario agregó que trabajan permanentemente para dar seguridad en los puntos identificados por la incidencia de robos y otros delitos.
En ese sentido, el vocero de la PNC, Jorge Aguilar, confirmó que los delincuentes están aprovechando las horas pico para asaltar a los automovilistas mientras esperan en el tránsito.
El comunicador subrayó que se ha logrado establecer horarios de operación de los delincuentes, porque actúan cuando hay mayor afluencia vehicular. Aguilar indicó que los operativos del plan Semáforo Seguro se concentran en identificar a los motoristas y por eso los mismos han ido cambiando de lugar.
El portavoz agregó que las acciones de prevención también se ejecutan en arterias como la calzada Atanasio Tzul, Bulevar Liberación y otros sectores de las zonas 1, 3 y 4.
Aguilar señaló que, en lo que va del año, han logrado la captura más de 66 moto ladrones y asaltantes cuyas edades están entre los 18 y 21 años, por lo que destacó la importancia de interponer las respectivas denuncias.
El comunicador agregó que el modo de operar de los ladrones sigue siendo el mismo, porque dos personas ocupan una motocicleta para intimidar a sus víctimas y arrebatarles sus pertenencias.
Con información de las periodistas Dayana Rashón y Karla Marroquín de Emisoras Unidas 89.7 FM.