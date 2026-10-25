 Motorista detenido al atropellar un agente PNC en operativo
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Motorista es capturado por evadir un alto y atropellar a un agente de la PNC

Luego de evadir un alto, el conductor de una motocicleta atropelló a un agente policial que le marcó la señal para detenerse.

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El conductor de la motocicleta vestía de blanco al momento de su detención. , PNC de Guatemala.
El conductor de la motocicleta vestía de blanco al momento de su detención. / FOTO: PNC de Guatemala.
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Después de desobedecer un alto marcado por un agente, un motorista de 24 años fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) en la Avenida Centroamérica de la zona 1 de Escuintla. Las autoridades señalaron al detenido de atropellar a un policía, después de seguir de largo en un operativo de prevención.

La PNC describió que el capturado viajaba a bordo de una motocicleta y al ver que le ordenaron detenerse, decidió continuar la marcha a excesiva velocidad, atropellando al agente que le realizaba señales para su registro.

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El detenido fue llevado a un juzgado de turno tras el incidente. - PNC de Guatemala.

Las autoridades indicaron que el motorista no portaba licencia de conducir y el vehículo de dos ruedas tenía el escape modificado, lo que generaba ruido estruendoso.

La PNC únicamente identificó al detenido como John, de 24 años, quien vestía playera blanca y pantaloneta blanca al momento de la detención.

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Motorista es conducido ante la ley

El operativo para detener al conductor de la motocicleta estuvo a cargo de personal de la comisaría 31 de la PNC, ubicada en la cabecera departamental de Escuintla.

Tras ser detenido, el motorista fue trasladado hacia un juzgado de turno en un autopatrulla de la PNC.

En otras acciones de la PNC

En otro orden de información, la PNC reportó más acciones entre el sábado y el domingo, destacando la captura de cuatro hombres por la portación ilegal de arma de fuego.

Una de las aprehensiones ocurrió en la colonia El Compromiso, del municipio de Mazatenango, departamento de Suchitepéquez, donde fue capturado un hombre únicamente identificado como Bryan, de 19 años, cuando caminaba en la vía pública con una escopeta marca Kral Arms Tactical M, sin licencia de portación. Además, el apresado portaba ocho municiones.

En otro escenario fue detenido Carlos, de 22 años, a quién, según la PNC, se le decomisó una pistola ilegal marca Bersa. Él fue detenido en el caserío El Limón, de la aldea El Guaje, en el municipio de Santa María Xalapán, departamento de Jalapa.

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