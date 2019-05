Ella va a dejarte y no hay nada que puedas hacer. Esa certeza te tortura y te quita el hambre, el sueño y hasta las ganas de sonreír. No te culpes; no eres tú, es ella la que ya no quiere estar contigo. Pero no te lastima adrede, sólo es un ser humano como tú que cambia, avanza, retrocede, se hunde y navega en sus propios conflictos personales.

Ella te amó –probablemente aún te ame– pero sí, va a dejarte y estas son sus razones:

20. Porque extraña ser ella misma

Aunque te tenga confianza, extraña aquellos momentos en los que todo lo hacía completamente sola. Añora desde decidir qué comer sin preguntarte si también se te antoja ese platillo, hasta pasar más tiempo con otras personas que ama tanto como a ti.

19. Porque no le gusta en lo que te has convertido

Has cambiado, como todos lo hacemos, pero ella no aprendió a amar esa nueva versión de ti.

18. Porque no le gusta en lo que se ha convertido

Ha cambiado después de todo lo que atravesaron juntos y no poder reconocerse en el espejo la aterra aún más que perderte.

17. Porque dejaste de gustarle

Es crudo o hasta cruel saber que no le atraes más, pero es real.

16. Porque le gusta alguien más y prefiere dejarte en lugar de engañarte

Así como a los hombres les atraen otras chicas y eligen ser infieles, a las mujeres también les puede gustar otro mientras tienen una relación. Sin embargo, hay quienes prefieren terminarlo todo antes de mentir y dañar de manera irreparable a terceros.

15. Porque está segura de que la esperarás

Sabe que siempre estarás para ella y siente la libertad de alejarse para volver cuando esté lista.

14. Porque está cansada de tener una relación

Así como a veces la soledad la agota, pasar toda una etapa de su vida contigo la hastió hasta vaciarla.

13. Porque no quiere dar más explicaciones

Está cansada de que celes cada uno de sus pasos, de que vigiles todos sus movimientos, de tus llamadas preguntando “dónde y con quién esta” y de tus comentarios desaprobando sus acciones.

12. Porque quiere tener sexo con otras personas

Nada hay de raro o negativo en ello, mucho más si se trata de una relación de años que la monotonía ha perjudicado; ella prefiere alejarse de ti para buscar su plenitud sexual, en lugar de engañarte y lastimarte.

11. Porque siente demasiada presión

“¿Para cuándo la boda?”, “se verían muy bien de papás” y otros comentarios la han hecho pensar en su futuro y tal vez se dio cuenta de que no quiere que tú formes parte de él.

10. Porque tiene miedo de que todo se reduzca a amarte siempre

Enamorarse es quizá una de las mejores sensaciones del mundo, pero cuando dejas de sentir que el corazón te arde y el alma te tiembla te preguntas si… ¿eso es todo? Ella quiere descubrirlo lejos de ti.

9. Porque ya no te tiene confianza

Si alguna vez la engañaste, desmoronaste su confianza. Quizá en ese momento no dijo ni hizo nada, pero ahora que el tiempo hizo que su relación se formalizará sabe que realmente no tiene motivos para quedarse.

8. Porque no ve claro el futuro contigo

Ella necesita certezas que no puedes —o no quieres— darle, así que prefiere marcharse.

7. Porque la relación es estable, pero ella no

Pueden estar bien juntos, pero si ella atraviesa alguna crisis emocional estar sola le parecerá la mejor decisión.

6. Porque teme que te conviertas en tu padre

Ha visualizado un futuro probable a tu lado, mismo en el que pareces ser la copia de tu padre y prefiere alejarse antes de convertirse en alguien igual a tu madre.

5. Porque no crece estando contigo

Tiene metas profesionales y personales que, con el paso de los años, se dio cuenta de que es imposible compartir con alguien como tú.

4. Porque te ve demasiado comprometido y ella no se siente igual

Quizá le propusiste llevar su relación a otro nivel y es algo que no esperaba en ese momento. Probablemente no quiera ser injusta al negarte que den ese paso, pero tampoco se siente preparada para hacerlo.

3. Porque tiene en mente un plan que no te incluye

Se ganó una beca, le ofrecieron un trabajo en otro país o planeó un viaje –desde antes de conocerte– de varios meses. No estás contemplado en cualquiera que sea su plan y ella sabe que no quiere una relación a distancia.

2. Porque van hacia caminos distintos

Tu prefieres salir de fiesta y beber hasta emborracharte, lo cual ella ha optado por dejar de hacer. Quizá te volviste vegano y ella sigue amando la carne. Son cosas estúpidas a primera vista, pero a lo largo del tiempo han causado fricciones que para ella vuelven insostenible la relación.

1. Porque aunque eres lo que siempre quiso, ya no lo quiere

Lo fuiste alguna vez, te deseó como a nadie y esperó un largo tiempo para encontrarte, pero las cosas cambian: ella cambió y ya no quiere lo mismo.

¿Por qué mi novio me engaña?, ¿por qué mi esposo va a separarse de mi?, ¿cómo ser más atractiva para los hombres?, ¿cómo puedo retenerlo? Millones de estas preguntas inundan las páginas de Internet. En cambio, “¿por qué una mujer abandona una relación?” es una pregunta que se encuentra a cuentagotas. ¿Por qué? Porque de manera subrepticia todo el mundo supone que el objetivo de una mujer es tener una pareja para toda la vida, y una vez que consigue a alguien “perfecto” tiene la obligación de quedarse para siempre, de no dudar, de no retroceder. Esto no es así en lo absoluto.

Es tan cansado escuchar a hombres diciendo que engañan a sus mujeres porque se aburren de ellas o justificar infidelidades diciendo que “están confundidos” y quieren expandir sus horizontes y que eso sea aplaudido y comprensible, mientras tanto, si una mujer manifiesta que quiere hacer exactamente lo mismo, es condenada y tomada por insensata.

Hombres y mujeres tenemos razones para dejar una relación y para quedarnos. Algunas son sumamente superficiales y otras profundas y dolorosas. Sin embargo, sea cual sea la decisión, ese no es una motivo para culpar a una mujer ni para victimizar a los varones, finalmente, estamos hechos de las mismas emociones, pasiones y dolores, nunca se trata de una decisión fácil.