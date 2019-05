Después de tantos rumores y especulaciones, la noticia se confirma: Robert Pattinson es el nuevo Batman y ya ha comenzado a prepararse para este rol.

De acuerdo con información de Deadline, Warner Bros ya aprobó a Pattinson para que protagonice el filme que llegará a las pantallas en 2021, pero que comenzará a rodarse a finales de este año.

Pattinson demostró su talento y defendió su capacidad actoral, demostrando que tiene todo para encarnar al héroe. El actor compitió con otros aspirantes, entre ellos Nicholas Hoult.

Los primeros rumores causaron diversas reacciones en redes sociales, donde muchos espectadores se mantienen renuentes a aceptar a Pattinson. Ahora que es oficial, los memes no tardaron. Disfruta mientras vemos el mundo arder.

how imma roll up to the robert pattinson batman movie just to piss off men pic.twitter.com/A1x8RUORKi

— karen (@khaleeseas) May 31, 2019