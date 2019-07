¿Padeces de ortosomnia?

En varias ocasiones he compartido durante mi programa en radio que padezco de insomnio desde hace ya bastante tiempo. De hecho, muchas veces, aunque “tenga sueño”, no puede dormir. Además de esto, la ansiedad me ataca de vez en cuando…y obviamente esto también afecta mi calidad de sueño. ¿Te pasa lo mismo o padeces de …

Continuar leyendo “¿Padeces de ortosomnia?”