El delantero del AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, fue víctima de insultos racistas en Belgrado, durante el partido de su equipo frente al Estrella Roja, en la ida de los dieciseisavos de final de la Europa League.

En imágenes emitidas por la cadena N1 este viernes, que mostraron al jugador sentado en las gradas del estadio de Belgrado, se escucha la voz de un hombre insultando en varias ocasiones a Ibrahimovic.

Utilizó sobre todo “balija (término peyorativo que dan a los musulmanes de Bosnia los nacionalistas serbios) asqueroso”.

“El Estrella Roja condena de la manera más vigorosa los insultos dirigidos a Zlatan Ibrahimovic (…) El Estrella Roja se disculpa por lo que Ibrahimovic vivió en nuestra casa”, indicó el club serbio.

El Estrella Roja va a cooperar con las autoridades para descubrir al individuo responsable de este incidente y para insistir en que sea sancionado de manera adecuada, añadió el club.

El partido se iba a disputar en principio a puerta cerrada por las medidas en vigor contra la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, los palcos del estadio, situado en la parte superior de la tribuna oeste, estaban llenos. Esas plazas no son puestas a la venta y habitualmente se reservan a invitados del club y a la prensa.

