Exconductora de Televisa busca a su novio “secuestrado” y lo atrapa en infidelidad con su amiga

Tremendo escándalo se armó, y es que aseguran que una exconductora de Televisa movilizó a todos, incluida la policía, por el supuesto desaparecimiento de su novio.

Y es que resulta que Miguel Serrano no aparecía y ella se preocupó pensando que estaba “secuestrado”.

Una fuente reveló a “TV Notas” que Virginia Ramírez, quien fue presentadora de deportes en Televisa hasta 2018, armó tremendo zararrancho por su novio.

Y es que la joven descubrió que el papá de su hijo le estaba “poniendo los cuernos” con su amiga y compañera de trabajo, Brenda Peña.

Según el relato, Ramírez se preocupó demasiado porque Miguel no llegó una noche y no contestó las llamadas y los mensajes, lo que no es habitual en él.

Ante los hechos, Virginia pensó que estaba “secuestrado” y llamó inmediatamente a la policía.

La angustia que vivió la expresentadora de Televisa…

Las autoridades lo comenzaron a buscar, la igual que en la televisora. Sin embargo, resultó que él estaba en un hotel con Peña.

“Tras una exhaustiva búsqueda, Miguel apareció en un hotel, donde estaba nada más y nada menos que con Brenda, quien para colgó era amiga de Virginia”, aseguró el informante.

Asimismo, la fuente detalló: “Pero lo más increíble de todo fue que él mismo terminó delatándose”.

“Cuando revisó su celular y vio los cientos de llamas y mensajes de toda la gente que lo estaba buscando, lo primero que hizo fue llamarle a alguien del canal”, enfatizó el informante.

Tras esto, dijo que Virginia estaba tan furiosa que fue al canal y se lanzó contra quien fue su amiga, incluso señaló que un par de personas tuvieron que separarla de Brenda, a quien insultaba mientras le daba de golpes.

“Al otro día, llegó muy enojada al canal y le armó un escándalo a Brenda, estaba descontrolada, se le fue a golpes”, puntualizó.