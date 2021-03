Michelle Renaud presume su figura en mini bikini y sin implantes

El año pasado, Michelle Renaud decidió hacer un cambio rotundo en su vida al anteponer su bienestar sobre la apariencia cuando decidió retirarse los implantes de seno para mejorar su salud.

La hermosa mujer sorprendió al público en aquel momento al compartir que se había sometido a una cirugía para quitarse las prótesis, que se había colocado años atrás para encajar en el arquetipo de la actriz protagónica que impera en la televisión, debido a que estaba padeciendo la enfermedad de implantes mamarios.

“Ya me los quite y ahora lo quiero compartir, primero que nada porque no me hace ni más ni menos ser plana ¡y a ti tampoco! Me siento más guapa que antes porque me siento mucho mejor de salud”, aseguró.