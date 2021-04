VIDEO. keniana Ruth Chepngetich registra récord mundial de semimaratón en Estambul

La keniana Ruth Chepngetich pulverizó el récord del mundo del semimaratón este domingo en Estambul, mejorando en cerca de 30 segundos la marca que poseía hasta ahora la etíope Ababel Yeshaneh.

La campeona del mundo de maratón, título logrado en Doha en 2019, terminó su recorrido en 1 hora, 4 minutos y 2 segundos, superando ampliamente la marca de 1:04.31 que poseía Yeshaneh, desde que lograra ese registro en febrero de 2020 en Emiratos Árabes Unidos.

Chepngetich, de 26 años, entró en la meta de Estambul delante de la etíope Yalemzerf Yehualaw (1:04.40) y de la keniana Hellen Obiri (1:04.51).

Es la primera vez que tres mujeres corren una semimaratón en menos de 1 hora y 5 minutos.

Ganadora de la prueba en 2017 y en 2019, Chepngetich continuó su idilio con la prueba turca, pese a una difícil competencia liderada por la keniana Brigid Kosgei, la mujer más rápida del mundo en maratón (2:14.04 en octubre de 2019), que terminó quinta en Estambul, a casi dos minutos de la ganadora.

Congratulations to athlete Ruth Chepngetich who just smashed the women's world record in today’s N Kolay #Istanbul Half Marathon! 🏆 And also kibiwott and the men's team for having a clean sweep podium. You made us proud pic.twitter.com/PCd3ppfXU8

— Chege Njuguna (@ChegeNjuguna14) April 4, 2021