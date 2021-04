EMA considera trombos como efectos secundarios “raros” de la vacuna de AstraZeneca

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) consideró como un efecto secundario “muy raro” de la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford los trombos sanguíneos que han sufrido personas inmunizadas el fármaco.

El regulador europeo estableció “un posible vínculo con casos muy raros de trombos sanguíneos inhabituales, junto con niveles bajos de plaquetas sanguíneas”, por lo que reiteró que el balance entre riesgos y beneficios sigue siendo “positivo”.

Emer Cooke, directora ejecutiva de la EMA, explicó en rueda de prensa telemática que no se identificaron factores de riesgo específicos como “la edad, el sexo o los antecedentes médicos”.

Cooke subrayó que la vacuna es “muy eficaz” y “salva vidas”.

