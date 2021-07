España sufre, pero logra su clasificación a semifinales

En un vibrante partido que se disputó en San Petesburgo. Suiza y España empataron 1-1 (en tiempo regular), por lo que el juego se tuvo que definir en tanda de penales (la segunda de Suiza en el certamen)

En una dramática tanda de penales la Selección de España derrotó 3-1 a los suizos desde los 11 pasos y consumaron su clasificación a las semifinales de la Eurocopa 2020.

Este viernes arrancaron los cuartos de final de la Eurocopa 2020 con el duelo entre Suiza y España, juego que se celebró en la ciudad de San Petesburgo, Rusia.

Los españoles iniciaron mejor en el partido y no tardaron mucho en ponerse adelante en el marcador, al minuto 8, con algo de fortuna la ‘Furia Roja’ abiró el marcador ante Suiza.

Jordi Alba abrió el marcador con disparo que fue desviado por Denis Zakaria. La fortuna le sonrió al lateral del FC Barcelona para poner adelante en el marcador a la ‘Roja’ en San Peterburgo.

Minutos después del gol de España, se confirmó que el gol, al final, fue en propia puerta de Denis Zakaria, quien desvió el disparo de Jordi Alba.

Now confirmed as a Denis Zakaria own goal. #EURO2020

Las malas noticias se acumulaban para los suizos, ya que cerca del minuto 25, salió lesionado Breel Embolo el delantero estelar de los helvéticos por problemas en el muslo. Suiza se quedaba sin uno de sus elementos más desequlibrantes en el ataque.

El marcador no sufrió más modificaciones y los españoles se llevaron la ventaja (1-0) con autogol de Denis Zakaria al medio tiempo.

🇨🇭 🇪🇸 Zakaria's own goal separates the teams at the break…

Second-half predictions? 🔮#EURO2020

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 2, 2021