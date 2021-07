Italia tumba a España en penales y clasifica a la final de la Eurocopa

Italia y España protagonizaron un dramático partido por la primera semifinal de la Eurocopa 2020. El juego finalizó 1-1 en el tiempo regular, por lo que hubo prórroga y posteriormente penales en Wembley.

El 1-1 persistió en los tiempos extras por lo que el juego se tuvo que decidir en la tanda de penales, donde Italia derrotó 4-2 en penales a España y se convirtió en el primer finalista de la Eurocopa 2020.

El estadio Wembley en Londres, vistió sus mejores galas para albergar la primera semifinal de la Eurocopa 2020 entre las selecciones de Italia y España.

Italia fue más dominante en los primeros minutos del encuentro, la ‘azzurra’ presionaba alto a la defensa española para generar peligro, por su parte, España buscaba jugar a su estilo con la posesión del balón y esperando el momento indicado para ser más verticales.

España nulificaba a Italia con la posesión del balón, la ‘Furia Roja’, lograba neutralizar la intensidad de los italianos evitando que ellos jugarn de forma vertical, sin embargo, el juego se centraba en el mediocampo.

La primera llegada clara llegó a los 25 minutos , Dani Olmo aprovechó una serie de rebotes dentro del área para definir frente a Donnarumma, sin embargo el guardameta italiano logró atajar el disparo de Olmo para evitar la caída de su marco.

España fue mejor en la primera parte y tuvo la llegada más clara en los pies del futbolista del RB Leipzig Dani Olmo, sin embargo, la defensa italiana estuvo férrea en el fondo evitando la caída se su marco.

El marcador no se movió en los primeros 45 minutos y se fueron con el 0-0 al descanso. España estuvo más cerca de romper el cero en Wembleypor medio de Dani Olmo.

