OMS: faltan 17 mil millones de dólares para combatir al Covid-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) subrayó que todavía faltan casi 17 mil millones de dólares para financiar la lucha contra la pandemia de Covid-19, no solo con vacunas, sino también con equipos de protección, test y tratamientos.

Los donantes prometieron aportar 17 mil 700 millones de dólares al dispositivo mundial Acelerador ACT, encargado de facilitar el acceso a las herramientas de lucha contra el Covid-19 en países desfavorecidos, para 2020-2021. Sin embargo, todavía faltan 16 mil 800 millones, algo más de 8 mil millones de forma urgente.

“Los países que están abriendo sus empresas son los que han controlado ampliamente el abastecimiento de material de emergencia, como los equipos de protección personal, los test, el oxígeno y, especialmente, las vacunas”, recalcó este martes el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

It's time to move beyond the cycle of panic & invest in equitable health systems & the global health architecture. At the core of all of our efforts must be #HealthForAll, based on strong primary health care, which is the cornerstone of social, economic & political stability.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) July 6, 2021