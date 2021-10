¿Qué pasó cuando Alec Baldwin mató accidentalmente a Halyna Hutchins?

El pasado 21 de octubre una noticia conmocionó al industria cinematográfica, pues Alec Baldwin había matado accidentalmente a Halyna Hutchins, directora de Fotografía.

Este terrible hecho sucedió durante el set de filmación de la película “Rust”, donde el actor también hirió al director Joel Souza.

Días después, Souza decidió romper el silencio para revelar detalles de lo que sucedió momentos antes de la tragedia. Él declaró que el artista estaba desenfundando un revólver y apuntando a una cámara durante el ensayo en el set cuando el arma se disparó y alcanzó a la directora de fotografía en el pecho.

La Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe publicó el documento y explicó, “Joel declaró que tenían a Alec sentado en un banco de la escenografía de un edificio de la iglesia, y que estaba practicando un desenfunde cruzado. Joel dijo que estaba mirando por encima del hombro de (Hutchins), cuando escuchó algo que sonó como un látigo y luego un fuerte estallido”.

“Joel entonces recuerda vagamente que (Hutchins) se quejó del estómago y se echó las manos a esa zona. Joel también dijo que ella comenzó a tambalearse y la ayudaron a tumbarse”, añade la declaración jurada.

Hutchins llegó a decir que no sentía las piernas, según declaró a las autoridades Reid Russel, un camarógrafo que estaba junto a ella en el momento del incidente. Había recibido un disparo en el pecho.

Según una nota publicada por el diario The New York Times, Souza no respondió a la pregunta de cómo un arma que se suponía que no debía contener munición real terminó matándola.

El actor no sabía que estaba cargada

Joel dijo que las armas en el set de la película normalmente eran revisadas por la armero de la película, Hannah Gutiérrez-Reed, y luego revisadas nuevamente por Dave Halls, el director asistente, quien las entregaba a los actores.

Además contó que aquel jueves, después de prepararse para la escena en una iglesia, hubo una pausa para el almuerzo y el personal fue llevado en un transporte a otro lugar para comer. Dijo que regresaron al set después del almuerzo pero que “no estaba seguro si el arma fue revisada nuevamente”.

Por otro lado, varios armeros de la industria explicaron al diario estadounidense que en los sets de filmación el orden de quién maneja un arma generalmente implica una secuencia precisa.

Pero tanto el Sr. Halls como la Sra. Gutiérrez-Reed habían entregado armas a los actores en el set, según un productor de “Rust” que pidió no ser identificado debido a la investigación en curso.

En la misma declaración jurada habló el camarógrafo, Reid Russell, quien estaba parado cerca de Hutchins y Souza cuando se disparó el arma.

Allí explicó que a Alec Baldwin se le entregó, por parte del ayudante de dirección de la película, Dave Halls, que tiene más de 20 años de experiencia en el negocio, la pistola y se le dijo “arma fría”, que en un set de filmación se refiere típicamente a un arma de fuego descargada.