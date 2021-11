“Me han dado dos meses de vida”, actriz española se despide de sus fans

La actriz y presentadora, Isabel Torres, que anunció en 2020 que padecía cáncer, se ha despedido a través de su perfil de Instagram con un mensaje sereno y cargado de agradecimientos.

La profesional de 52 años logró el reconocimiento en España y varios países latinos por su interpretación en ‘Veneno’, la exitosa ficción de Javier Calvo Guirao y Javier Ambrossi, Los Javis, sobre la vida de Cristina Ortiz Rodríguez (‘La Veneno’).

Se despide de su público

Isabel Torres fue diagnosticada con cáncer de pulmón en 2018, aunque no hizo público su estado de salud hasta marzo de 2020, coincidiendo con el rodaje de la famosa serie.

En enero de ese año anunció que había pasado momentos complicados y durante los últimos meses se ha sometido a diferentes tratamientos, pero ha sido ahora cuando ha querido compartir con sus seguidores la triste noticia.

“Este es el último video que voy a hacer porque he estado muy malita y quería decirles cómo estoy. En principio, me han dado dos meses de vida. Vamos a ver si los supero y si no qué vamos a hacer. La vida es así de caprichosa”, asegura Torres.

“Quiero dar las gracias a todos los que han estado a mi lado apoyándome, a mi familia, a mis seguidores… gracias a todos por arroparme. El video es para decirles que les quiero mucho”, asegura la también presentadora.

“La vida es bonita y hay que vivirla. Si salgo de esta me volveré a conectar y si no salgo, ha sido un placer vivir esta experiencia llamada vida. Un beso muy grande, cuídense muchísimo. Nos vemos pronto si Dios quiere y si no, nos vemos en el cielo”, concluyó la actriz.

Su publicación ha generado miles de reacciones entre sus fans y famosos como Ester Expósito, Maria Escote, entre otros.

