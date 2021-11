VIDEO: hombre se apuñaló a sí mismo en el cuello, tras ser agredido por un policía

Un hombre, que se negó a dejar un enorme cuchillo de cocina, se apuñaló a sí mismo en el cuello después de ser golpeado por un policía y caer al suelo, según muestra el video publicado en redes sociales.

El incidente se desarrolló la semana pasada en Arizona, Estados Unidos (EE. UU.) cuando la policía fue llamada a la escena de un incendio “sospechoso” en una casa del sector conocido como Glendale.

Los oficiales llegaron y encontraron a un hombre, que luego determinaron, estaba asociado con la casa en llamas, actuando de una manera “extraña”.

Las imágenes de la cámara muestran a los policías tratando de mantener al hombre alejado del incendio, momentos antes de que blandiera el cuchillo de cocina.

“Deme el cuchillo. Baje el cuchillo”, se puede escuchar a un oficial que dice tan pronto como el hombre saca el artefacto.

Glendale, Arizona: Knife-wielding man tased by cop falls, stabs self in neck

— World Police Videos (@worldpolicevids) November 29, 2021