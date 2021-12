Rotondi: “Hoy fue un partido bárbaro, como se tiene que jugar una final”

Malacateco, del director técnico mexicano Roberto Hernández, venció 2-0 este jueves a Comunicaciones en el partido de ida de la final del torneo Apertura 2021 del fútbol nacional.

Los “Toros” del occidental Malacateco recibieron a los “Cremas” de Comunicaciones al mediodía en el estadio Santa Lucía que fue abarrotado por los aficionados, pese a que el gobierno prohíbe las aglomeraciones por la pandemia de covid-19.

El primer gol de la ventaja en la serie lo anotó al minuto 39 el delantero argentino Matías Rotondi, quien marcó con un tiro de larga distancia que superó al portero de Comunicaciones, Kevin Moscoso.

El 2-0 fue obra del volante Wilson Godoy a los 72 minutos quien aprovechó la mala salida de Moscoso y remató de cabeza un centro producto de un tiro libre.

#Apertura2021 | Con anotaciones de Matías Rotondi y Wilson Godoy, los 'Toros' de Malacateco dieron el primer golpe en la serie y derrotaron 2-0 a los cremas 🐂🏆👻https://t.co/auICh724g1 — El Mejor Equipo (@EUDeportes) December 30, 2021

Las palabras del goleador del Apertura 2021

Eduardo Matías Rotondi, fue protagonista en el partido de este jueves tras anotar el primero de los dos goles con los que Malacateco derrotaría 2-0 a Comunicaciones en Malacatán, el delantero argentino dio sus impresiones después del partido a través de Claro Sports.

“Es un resultado que se nos hacía difícil antes del partido, nos enfrentamos a un rival de los grandes, hoy nuestro planteamiento fue bueno, fue un partido bárbaro como se tiene que jugar una final, estamos a 90 minutos, dimos un paso importante y estamos cerca, pero tenemos que tener calma, ir a la capital a jugar con los dientes apretados”, señaló el delantero argentino.

#Apertura2021 | ¡Golazo de Matías Rotondi! El delantero argentino adelantar a los 'Toros' ante Comunicacioens ⚽ pic.twitter.com/ZFVSLxBAhM — Christoper Chang (@CChang_EUD) December 30, 2021

Asimismo, Rotondi agradeció el apoyo de la afición que se hizo presente en el estadio Santa Lucía para apoyar a los ‘Toros en el triunfo ante los albos.

“La verdad he tenido un año bárbaro, me siento muy cómodo, los compañeros me hacen sentir muy bien, al igual que la afición y toda la gente, cuando uno está feliz y cómodo sale su mejor futbol, esto es una fiesta, ojalá el domingo podamos celebrar de la misma manera”, concluyó el delantero argentino.

