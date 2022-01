Sabina Sabrok quiere tener un encuentro erótico con Noelia

Desde que incursionó en la industria pornográfica, Sabrina Sabrok se ha permitido darle rienda a su imaginación sexual para cumplir sus más candentes sueños.

Ahora, la modelo confesó que tiene como fantasía erótica tener una escena “lésbica” con Noelia, así como con otras famosas que se encuentran en OnlyFans.

En 2017 inició con su página en el famoso sitio y actualmente tiene más de 20 diferentes páginas donde comercializa contenido para adultos.

Con el afán de seguir innovando es que le hizo la invitación pública a la cantante, para hacer una colaboración.

“Son muy pocas las famosas que hacen erotismo, hardcore o porno en el Only. De quien he visto muy buen material es de Noelia, ella hace cosas sexys y fuertes ene sus plataformas digitales, con ella me gustaría hacer un ‘lesbian’, nos iría bomba. Ojalá acepte”, relató.