Pastor critica a mujeres que comparten fotografías en prendas escotadas

“Queridas damas, no hay razón alguna para que publiquen fotos de ustedes mismas con camisetas escotadas, bikinis, sostén y ropa interior”, así fue como el pastor canadiense Brian Sauvé inició el polémico comentario de desató la furia de los usuarios de las redes sociales.

El pastor cristiano, que trabaja en Refuge Church en Ogden de Utah, también indicó que no existe necesidad alguna de mostrar a través de fotografías el recorrido que ha pasado una mujer intentando perder peso y tampoco documentar el paso a paso de su embarazo hasta convertirse en madre.

Sauvé de 31 años y padre de familia también indicó que a diario sus hermanos cristianos se enfrentan a tentaciones sexuales debido a cientos de imágenes que viven en las redes sociales de mujeres enfundadas en sensuales atuendos.

Every way they claim to love women is actually vile hatred of women:

They love women!

So they strip them naked and make them PornHub sex slaves.

They love women!

So they abort half a million little women a year.

They love women!

So they erase the very concept of womanhood.

— Brian Sauvé (@Brian_Sauve) February 9, 2022