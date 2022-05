Pastor asegura que Dios lo instruyó a usar tacones altos para el evangelismo

Causa revuelo en las redes sociales un pastor de África Occidental que usa zapatos de tacón por que ”Dios así se lo pidió”. Medios de comunicación africanos, los miembros de su iglesia parecen sentirse cómodos con su elección de calzado y fueron ellos mismos los que hicieron virales las imágenes.

El pastor declaró que antes usaba zapatos para hombre, pero sufría dolores en el cuerpo, por lo que en oración pidió ayuda para liberarse del dolor y la respuesta que recibió fue que usara tacones de mujer.

Según el pastor de los “tacones altos”, “Dios le ordenó que lo hiciera” después de años de orar por una cura por la enfermedad que padecía. El religioso, cuya identidad aún se desconoce al momento de realizar esta información, se ha convertido en una sensación en Internet después de que se viralizaran en las redes sociales fotos de los servicios de su iglesia.

“Llevaba zapatos de hombre pero lo sufría. Durante mucho tiempo sufrí enfermedades como dolores corporales y otras dolencias que numerosas consultas médicas no pudieron curar. En mis oraciones, Dios mismo se me reveló y me aconsejó que usara estos zapatos que ves… desde entonces he estado corriendo 24/7, mi dolor se fue. No uso ropa de mujer como dicen en las redes sociales, pero uso todo tipo de zapatos, según la vocación que recibí”, declaró a la prensa.