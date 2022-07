Travis Barker rompe el silencio tras su delicado estado de salud

Travis Barker preocupó a sus miles de fans hace unos días, cuando la alarma de su estado de salud dejó en shock a todos por su hospitalización de emergencia.

El baterista y esposo de Kourtney Kardashian se reportó que estaba grave e incluso él escribió en sus redes sociales “Dios sálvame”.

En aquel momento, la familia se mostró muy discreta sobre la situación del integrante de Blink-182, pero ahora ha querido ser él mismo quien tranquilice a sus fans y revele los detalles de lo sucedido.

Se sabe que el músico ya está fuera de peligro y si bien se trató de un susto, de ahora en adelante podrá hacer su vida con tranquilidad.

“Fui a una endoscopia el lunes sintiéndome muy bien. Pero después de la cena, desarrollé un dolor insoportable y he estado hospitalizado desde entonces”, comenzó relatando el famoso en su perfil de Twitter, según Glamour.

I went in for an endoscopy Monday feeling great.

But After dinner, I developed excruciating pain and have been hospitalized ever since. — Travis Barker (@travisbarker) July 2, 2022

“Durante la endoscopia, me extirparon un pólipo muy pequeño justo en un área muy sensible, generalmente manejado por especialistas, que lamentablemente dañó un tubo de drenaje pancreático crítico. Esto resultó en una pancreatitis grave que puso en peligro la vida”, explicó.

“Estoy muy, muy agradecido de que con el tratamiento intensivo, actualmente estoy mucho mejor”, añadió a su declaración, que ha aliviado a todos sus seguidores.

During the endoscopy, I had a very small polyp removed right in a very sensitive area, usually handled by specialists, which unfortunately damaged a critical pancreatic drainage tube. This resulted in severe life-threatening pancreatitis. — Travis Barker (@travisbarker) July 2, 2022

I am so very very grateful that with intensive treatment I am currently much better. 🙏🏼 — Travis Barker (@travisbarker) July 2, 2022

La esposa del baterista habla

Tras ver mejor a su amado, Kourtney Kardashian también salió a dar su versión de los hechos. “Oh, qué semana tan aterradora y emotiva ha sido. Nuestra salud lo es todo y, a veces, damos por sentado lo rápido que puede cambiar”, reflexionó.

“Travis y yo fuimos juntos a una endoscopia de rutina y terminó con una pancreatitis grave que puso en peligro su vida. Estoy muy agradecida con Dios por sanar a mi esposo, por todas sus oraciones por él y por nosotros, por la abrumadora efusión de amor y apoyo. Estoy tan conmovida y agradecida”, señaló la socialité.

Kourtney y Travis Barker se casaron por tercera ocasión en el Castello Brown, ubicado en Portofino, Italia, una ostentosa propiedad perteneciente a Domenico Dolce y Stefano Gabbana.

Durante la asombrosa ceremonia en la que se unieron en matrimonio por el civil asistieron sus familiares y amigos más cercanos, mientras que, los novios vistieron prendas confeccionada por la firma Dolce & Gabbana.

