Georgina Rodríguez es tachada de “vulgar” por su atuendo en su visita a una iglesia

La modelo Georgina Rodríguez no quiso renunciar a su particular estilo en su visita al santuario de la Virgen de Fátima, en Portugal. En esta ocasión, la pareja de Cristiano Ronaldo mostró su lado más religioso con un look que le derivó cientos de críticas.

A pesar de que su vestuario era un poco más recatado de lo habitual, hubieron quienes no la perdonaron. La modelo llegó al templo luso con un vestido blanco que realzaba su figura y mostraba parte de sus piernas.

Rodríguez complementó su estilismo con un pañuelo de Chanel que cubría su cabeza, un bolso a juego y sandalias azules. “Sigue guiando e iluminando mi camino, virgencita”, escribió la estrella de Netflix en su perfil de Instagram junto a varias fotos de su momento de oración.

Usuarios de las redes criticaron a la modelo por compartir lo que, aseguraron, debió haber sido un momento completamente privado. Sin embargo, hubieron otro que parecieron sorprendido de que Georgina sea cristiana prácticamente.

Por su parte, amigos de la celebridad tan famosos como Jon Kortajerena y Adriana Abena se han sumado a sus rezos con corazones rojos.

La argentina es la pareja del astro portugués del futbol desde el año 2017 y actualmente tienen varios hijos.

Así se conocieron Georgina Rodríguez y Cristiano…

Cabe destacar que la famosa se mudó a Jaca, Huesca, en España, donde pasó la mayor parte de su infancia y adolescencia, hasta mudarse a la capital española antes de cumplir la mayoría de edad.

Allí empezó a trabajar y su primer empleo fue como camarera. Al jugador lo conoció cuando trabajaba como vendedora en la tienda Gucci de Madrid.

Recordemos que, fue hace tan solo unos meses atrás cuando nació Bella Esmeralda, sin embargo, Georgina sufrió la pérdida de su otro bebe.

Tanto ella como el futbolista se mostraron muy tristes ante la noticia.