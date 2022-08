Conductor de La Academia denuncia a productora que lo acusó de abuso sexual

El exconductor de La Academia, Mauricio Nieto, aseguró que presentó una demanda en contra de la productora Melissa Yamel, quien el pasado 15 de agosto lo señaló en redes sociales de haber abusado sexualmente de ella.

“El día de ayer ejercí mi derecho a defenderme y puse una demanda en contra de la persona que me acusó por hechos falsos en sus redes sociales. Yo espero que se haga justicia“, apuntó en un video difundido en su cuenta de Instagram, en el que advirtió que no hablará más del caso.

Nieto aseveró que se trató de una “falsa acusación” y que a raíz de ésta se originó un “terremoto mediático” que sacudió por completo su vida, no solo de manera emocional y social, sino que ha tenido afectaciones y repercusiones en el terreno laboral.

El comediante dijo ser consciente de la imagen pública que ha creado de sí mismo, ya que los contenidos que ha creado “siempre tienen que ver con el alcohol, con el exceso”. “Pero eso no significa que yo sea una mala persona, ni mucho menos que todo lo que se diga de mí en redes sociales tiene que ser creíble; una cosa es mi estilo de vida y otra cosa muy distinta es que se me acuse de ser un abusador que no soy”, apuntó.

Ver esta publicación en Instagram A post shared by maunieto (@maunieto)

Hace un llamado

En ese sentido, señaló que ha reflexionado sobre cómo se le puede arruinar la vida a una persona, “sin cuestionar un segundo, tantito, los hechos”.

-->

“Lo que no podemos permitir es que se hagan cancelaciones o juicios en redes sociales sin ningún tipo de prueba o sustento, porque si lo que queremos es hablar de justicia, se debe buscar a las instituciones encargadas de juzgar los actos de las personas, no en redes sociales”, enfatizó.

Por lo tanto, apoyará que se denuncie en las instancias correspondientes e hizo un llamado a que no se difame mediante las redes sociales ni se dé por hecho todo lo que allí se dice.

“Ojalá que este caso sirva para denunciar a quienes si cometen abusos así como denunciar o señalar a las personas que mienten y difaman en una declaración”, comentó, al tiempo que manifestó que confía en su inocencia y que “la verdad siempre sale a la luz”.