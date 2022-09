¿Vadhir sí golpeó a Eugenio Derbez? Su mamá lo confirmaría

Eugenio Derbez ha estado en boca de todos desde hace unas semanas que se reveló el accidente que tuvo, él mismo confirmó los detalles hace unos días a través de un video que publicó en sus redes.

El actor contó que una noche antes de volver a su casa en Los Ángeles, estando en un pueblo de Georgia, su hijo Vadhir lo convenció de experimentar un juego virtual.

“Mi hijo me dijo que jugáramos un juego de realidad virtual, me puse el visor y estaba en un edificio de muchos pisos. Estaba parado en una tabla pequeña, me tropecé con algo y a la hora que doy un paso fuera de aquella tablita…”, narró.