“Un Viernes de Locos” se estrenó hace 19 años y así lucen sus protagonistas

A principios de 20000 se estrenaron muchas comedias que se clavaron para siempre en la memoria y el corazón del público. Una de ellas es sin duda “Un Viernes de Locos“. Estrenada en 2003, la película de Disney cautivó a las audiencias provocando risas y emociones con la historia de la rebelde adolescente Anna Coleman y su estricta madre, Tess Coleman.

Fue protagonizada por Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan. Ambas pelean por todo, pero gracias a un raro conjuro, intercambian de cuerpo durante un viernes en el que conocen en carne propia lo que vive la otra y aprenden a comprenderse y valorarse.

Durante una charla con sus fans, la actriz dio a conocer muy emocionada que Lohan y ella mantienen una gran amistad, por lo que no dudaría en filmar la segunda película, en donde ambas encarnaron en la cinta de manera muy divertida, la relación complicada de una madre estricta y los dramas de una adolescente de preparatoria en su etapa de rebeldía.

“Absolutamente. De hecho, mi respuesta sería ¡duhh! Lindsay Lohan y yo somos amigas, recientemente leí algo que me envió. Apenas nos texteamos y me dijo: ‘oye, Jamie es Lindsey’ y yo dije: ‘¿sí?, ¡demuéstralo! Yo pruebo a la gente para asegurarme que sí sean ellos y que no sea una estafa o un robo de información vía telefónica… como sea, bueno Un viernes de locos remake, ¡absolutamente!”, dio a conocer la actriz.

Desde entonces, han transcurrido 19 años en los que mucho ha pasado en las vidas de sus actores. A continuación, te mostramos cómo han cambiado las estrellas principales de la inolvidable cinta:

-->

Ella tenía 17 años de edad cuando impresionó con su talento en la piel de una adolescente rebelde con un gran talento para tocar la guitarra y una mala relación con su madre Luego de su participación en esta cinta, Lohan prosiguió expandiendo su trayectoria protagonizando exitosas películas como Mean Girls (2004) y lanzando su carrera musical con el álbum Speak (2004).

No obstante, sus problemas personales empañaron su carrera. En 2015, la estrella decidió tomarse un tiempo lejos de las pantallas. Ahora ha logrado superar sus conflictos y la vida le sonríe en todos los ámbitos pues no solo está comprometida, además está retomando su presencia en Hollywood.

A sus 45 años, Jamie Lee Curtis brilló interpretando a la terapeuta Tess Coleman, una estricta madre soltera de dos y famosa psicóloga que está a punto de casarse con el hombre de sus sueños.

Desde entonces, la artista no ha dejado de sumar títulos a su brillante trayectoria actoral. Actualmente, tiene 63 años de edad y sigue activa en el mundo de la actuación.

Sus más recientes proyectos son Everything Everywhere All at Once (2022) y Halloween Ends, una cinta a estrenarse en donde vuelve a la piel de Laurie Strode, el rol que la lanzó a la fama a los 19.