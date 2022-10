VIDEO. La selección australiana critica la organización del Mundial de Catar

Este jueves la selección de Australia, a través de sus diferentes plataformas, criticó abiertamente la organización del Mundial de Catar 2022, la cual comentaron que no contó con el respeto de los derechos humanos durante su desarrollo previo hasta la competición. Los “socceroos” se convierten en el primer país que estará en la cita mundialista en criticar al país que será la sede.

Dieciséis miembros de la selección masculina australiana, que se halla en el grupo de Francia, al igual que Dinamarca y Túnez, aparecen en un escueto video explicando su toma de posición.

“Estos dos últimos años nos hemos dedicado a comprender y conocer mejor la situación en Catar”, explican los futbolistas. “Nosotros no somos expertos pero escuchamos a organizaciones como Amnesty (International), la FIFA” y, “más importante, a los trabajadores extranjeros en Catar”.

El video está acompañado de un comunicado de la Federación Australiana de Fútbol. “Agradecemos los progresos significativos y las reformas legislativas que tuvieron lugar en Catar estos últimos años para reconocer y proteger los derechos de los trabajadores y alentamos a todos los actores a proseguir en esta vía de las reformas”, escribió la FFA.

“Sin embargo, también hemos tenido conocimiento de que el torneo fue asociado al sufrimiento de los trabajadores migrantes y de sus familias y eso no puede ser ignorado”, prosigue el texto.

Over the last few years, we have been on a journey to understand and learn more about the situation in Qatar. https://t.co/AQ5z3Z2bgL

— Socceroos (@Socceroos) October 26, 2022