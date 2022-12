Karely Ruiz hace estallar internet con un provocativo trikini en tonos nude

Desde que se saltó a la fama, Karely Ruiz no deja de llamar la atención con sus candentes publicaciones, no solo en redes sociales, también en OnlyFans.

La modelo nacida en Monterrey sabe cómo mantener la atención de sus millones de seguidores y últimamente ha renovado las imágenes que publica en su cuenta en Instagram donde suma unos 10 millones en dos cuentas.

Recordemos que ella se hizo viral luego que un exnovio celoso difundiera imágenes íntimas suyas, ahora se ha vuelto muy popular por su estilo sin filtro, pero no a todo mundo le agrada su forma de comunicarse.

“La gente me odia y se pone a reportar mis cuentas, me odian porque me vale madre todo”, ha declarado. Ha señalado que le “tiran” más los hombres “porque no pueden tener lo que ella tiene”.