“Era USA”, Jay Colindres muestra papeles de Guatemala y hace emotiva confesión

Jay Colindres saltó a la fama por aparecer en un episodio de “Caso cerrado” interpretando a “Esteban” y donde expresó su inolvidable frase: “Estúpida, mi pelo”, ahora comparte que ha regresado a las redes sociales. Hace algunos meses, el comediante anunció a través de un comunicado que se retiraba de las redes sociales.

El escrito iniciaba con una disculpa para todas las personas cercanas a las cuales, según él, les había “fallado”. “Pido una disculpa pública y sincera a toda la gente que amo y aprecio y les he fallado. De forma inconsciente he lastimado a la gente que más amo; por mis miedos, traumas e inseguridades. No culpo a nadie más que a mí mismo”, comentó Colindres en ese momento.

El creador de contenido también reveló que la decisión de abandonar temporalmente sus redes sociales obedece al deseo de querer sanarse y perdonarse a sí mismo.

“Responsablemente terminaré mis labores en mis redes sociales con las promociones que aún me faltan por subir y luego me daré un receso para mí mismo, para así sanar, perdonarme, soltar y respirar”, comentó. El guatemalteco alarmó a sus fans al confesar que en los últimos dos años su “vida ha sido una montaña rusa de emociones” y que no ha podido lograr un balance en el ámbito personal y en su trabajo.

Regresa a Guatemala

A través de sus redes sociales, Jay Colindres reveló un cómico video en donde se le mira en varios países latinos y confiesa que “no estaba de depre, era Estados Unidos”, refiriéndose a que la vida en el país norteamericano no la desea de nuevo.

@jaycolindres Los extraño demasiado! Perdón por tenerlos un poco abandonados. Estoy bien. Solo necesitaba un tiempo para cargar pilas lejos de casa. Nos vemos pronto!! 🫶🏻 ♬ sunet original – Nuța ❤️

Además, Colindres compartió un video en donde se le ve en la Antigua Guatemala e historias con sus papeles de nuestro país confirmando que está orgulloso de ser guatemalteco.

“Esperamos que puedas hacer un show acá en tu país”, “Por favor queremos fotos contigo, haz una presentación”, “Soy tu fan de toda la vida queremos show”, fueron algunas reacciones de sus fans. Por el momento se desconoce si el comediante se quedará a vivir en Guatemala.

