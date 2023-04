CSJ pide informe a TSE sobre inscripción de alcalde de Mixco

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio un plazo de 48 horas para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) informe acerca de la inscripción del alcalde de Mixco, Neto Bran, quien busca su reelección en la comuna de dicho municipio.

Ello por la acción de amparo que fue interpuesta por parte del partido Todos, que lo señala de tener 40 antejuicios en su contra.

En el amparo 947-2023 se indica que este fue planteado por parte de Juan Ramón Lau Quán, exdiputado e integrante del partido en mención.

Se solicita que se “envíe a esta Corte los antecedentes del caso en copia digital certificada del expediente completo, la que debe contener el acto reclamado con sus respectivas notificaciones y los recursos o remedios procesales interpuestos contra este y de la resolución que los resuelve”, se indica.

Juramentado en el partido

El 23 de noviembre de 2020 el partido Todos juramentó a Neto Bran como secretario general de dicha agrupación política por los siguientes tres años.

“El jefe edil de los mixqueños, quien se ha caracterizado por su energía de trabajo al frente de su cargo, prometió bajo juramento respetar lo que establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos. El nuevo Secretario de TODOS agradeció el voto de confianza que depositaron en su persona y que con mucho entusiasmo aceptó este cargo de poder dirigir un partido político a nivel nacional”, indicó el partido en ese momento.

Se desligan de Bran

Pero un par de meses más tarde, el partido morado se alejó de jefe edil mixqueño e indicó que le calificaba como persona “no idónea” para participar en ningún cargo de elección popular.

La agrupación aseguró que no puede postular a Bran a ningún cargo de elección popular por las diferentes denuncias en su contra. Entre los señalamientos hay por mal manejo de fondos en la Municipalidad de Mixco, los cuales “utilizó para beneficios particulares”, según Todos.

Paralelo al comunicado, el alcalde se refirió al tema en su cuenta de Facebook. Indicó que fue él quien renunció al partido, pues este solo le “traía problemas”, ya que lo vinculaban con los actos de los diputados Felipe Alejos y José Ubico.

“No puedo estar cargando una cruz de pecados que no son míos, me genera un desgaste. También me enteré que no iban a inscribir la asamblea en la que fui electo secretario general”, indicó Bran.