Carlos Pineda: “Yo no denuncié que me amenazaron de muerte, ya existe el plan para matarme”

El candidato a la presidencia por el partido Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda, fue entrevistado en el foro “Hora 15” de Emisoras Unidas, en donde fue abordado por varios temas relacionados con su candidatura.

En primera instancia fue consultado con respecto a la recompensa que recién ofreció para quien brinde información de los sicarios que lo asesinarán, según denunció en un video compartido en sus redes sociales.

Sin embargo, Pineda aseguró que no denunció que lo amenazaron de muerte, más bien, “ya existe el plan para matarme”, dijo.

“La recompensa la pagaré yo con el dinero que me he ganado. Tengo siete empresas”, refirió con respecto a la recompensa monetaria que ofreció.

Ante este cuestionamiento, el candidato contestó tajantemente que no tenía ninguna relación con ellos.

Aseguró que no sabía de los intereses de Manuel Baldizón cuando estaba el partido Cambio, pero tras enterarse abandonó dicha agrupación política.

“Tu padre no existe, está preso, no está, ni va a estar. Ah bueno, ya está. Habíamos hecho un buen trabajo. Pero vino el padre (Baldizón) y todo cambió”, indicó al referirse al trato que tuvo con los hijos del fundador del extinto partido Líder.

“El ‘inge’ me dijo que me iba a enseñar todo. No le puedo dar su nombre porque no estoy autorizado. No tengo más asesores que él.”