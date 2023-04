Sub-20: Jorge Solorzano sueña con darlo todo para el país

Jorge Solorzano, de la Universidad de Northrigde, es un futbolista quien está bajo la supervisión del técnico Rafael Loredo para que sea parte del listado final de la Selección de Guatemala Sub-20 que encarará del 20 de mayo al 11 de junio la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA Argentina 2023.

Este día, el futbolista juvenil inició junto al resto de convocados los trabajos de entrenamiento en el Centro del Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Nacional de Futbol de Guatemala (Fedefut) como parte de la exigente preparación que se tiene en el combinado juvenil para la gran cita del presente año.

Al finalizar la primera sesión de entrenamiento, Jorge Solorzano brindó declaraciones en las cuáles resaltó cuál es su sueño y cómo se ha sentido en el ambiente de la “Bicolor”.

“Es una gran bendición estar aquí con todos los muchachos. Le tenemos que dar con todo al trabajo porque aquí estamos en los últimos días. Debemos prepararnos para llegar al 100 % al Mundial”, dijo Solorzano.

#VamosGuate🇬🇹 | El sorteo de la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA será este viernes 21 de abril. #MundialSub20🇦🇷 https://t.co/DUtfbE11Wk — El Mejor Equipo (@EUDeportes) April 17, 2023

Sus sueños

Sobre sus sensaciones de conformar este grupo, el juvenil señaló: “Yo me siento bien. Me he acoplado a los jugadores. Me han arropado y me siento como parte de ellos. Aquí sigo trabajando y me sigo mostrando al técnico”.

La unidad de grupo fue un punto el cual sacó a relucir el futbolista nacido en Estados Unidos (Palmdale, California). “No se siente como un equipo, se siente más como una familia porque todos dan todo por cada uno y eso es grande dentro de un campo de futbol”, expresó Jorge Solorzano.

“Ese sería el sueño mío y de muchos familiares de que yo pueda debutar oficialmente con Guatemala y dar todo por el país”, reconoció Solorzano. “Como dicen, hay que soñar con cosas chingonas, y esa era una meta mía, quedarme en la lista final y gracias a Dios se me está dando esa oportunidad y debo seguir mostrándome al profe”, reflexionó.

Por último, Jorge Solorzano dijo que a pesar de ser centrocampista, “soy bueno agarrando el balón en área pequeña y salir con presión para buscar a mis delanteros. Yo puedo jugar de medio y por la banda, y donde quiera que me ocupe el profe también”.

Los seleccionados guatemaltecos quedaron concentrados desde anoche. Este microciclo, el número 5 de 2023, terminará el próximo jueves 20 de abril. Al día siguiente, el viernes 21 se conocerá mediante el sorteo de la FIFA, qué selecciones serán los rivales para la “Azul y Blanco” en la Copa del Mundo que se celebrará en Argentina en un mes y tres días.