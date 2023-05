VIDEOS: Captan el momento del terremoto de 6.5 que sacudió Japón

Un terremoto de magnitud 6.5 sacudió este viernes, 5 de mayo de 2023, el centro de Japón, dejando al menos un muerto y 21 heridos, según las autoridades locales. Según la agencia meteorológica japonesa, el sismo se produjo a las 14:42 horas (locales) en la región de Ishikawa, a una profundidad de 12 kilómetros.

Las autoridades meteorológicas advirtieron a los habitantes de posibles réplicas y corrimientos de tierra, pero aseguraron que no había riesgo de tsunami. El terremoto alcanzó el nivel 6 de la escala japonesa Shindo, que llega hasta el 7, en la ciudad de Suzu, en Ishikawa, lo que significa que podría causar importantes corrimientos de tierra.

El portavoz del gobierno, Hirokazu Matsuno, declaró a la prensa en Tokio que había sido informado de la muerte de una persona y de “múltiples inmuebles derrumbados“. La víctima fatal cayó de una escalera, explicó a la AFP un funcionario de gestión de crisis, añadiendo que otras 21 personas habían resultado heridas.

La agencia local de bomberos y gestión de catástrofes declaró que al menos tres inmuebles colapsaron. Imágenes transmitidas por medios locales mostraban casas destruidas o inclinadas, con ventanas rotas y tejados dañados. En tomas aéreas también se podía ver la ladera de una montaña derrumbada.

Terremoto en día festivo

El sismo ocurrió en una fecha que es festiva en Japón y que mucha gente aprovecha para viajar por ocio o para visitar a la familia. Por la emergencia se interrumpió la circulación de los trenes de alta velocidad entre Nagano y Kanazawa, un popular sitio turístico, según la empresa de ferrocarriles, Japan Railway.

Los terremotos son frecuentes en Japón, que se encuentra en el “Cinturón de Fuego” del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica. Sin embargo, el país asiático cuenta con estrictas normas de construcción para garantizar que los edificios puedan resistir fuertes sismos y realiza periódicamente simulacros de emergencia.

*Con información de AFP