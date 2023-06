Mulet: “Fueron 20 minutos complicados, para el piloto más que todo”

El binomio presidencial del partido Cabal, conformado por Edmond Mulet y Max Santa Cruz, dio a conocer detalles sobre los desperfectos que sufrió la aeronave en la que viajaban el fin de semana pasado y por lo cual tuvo que aterrizar de emergencia en Quiché.

Esto se dio a conocer a través de la habitual conferencia de prensa de los lunes de ambos candidatos.

Mulet comentó que los pasajeros se dieron cuenta de una fuga de un líquido rojo a lo que el piloto de la aeronave indicó que probablemente por tal razón los controles estaban “tiesos”.

“Seguimos subiendo y al piloto le costaba controlar el helicóptero y dijo que en esas condiciones no podía aterrizar en cualquier campo. Un campo pequeño no lo puedo hacer ahora porque no tengo el control del helicóptero”, comentó acerca del piloto.