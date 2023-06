Graban nuevo incidente de integrantes del partido Valor en Alta Verapaz

Personas identificadas con indumentaria del partido Valor, que proclamó a Zury Mayté Ríos Sosa como candidata a la presidencia de la República, nuevamente fueron captados discutiendo fuertemente con otras personas.

En este caso, una persona que porta una camisa del partido Valor y en cuya espalda está inscrita la leyenda “Alta Verapaz Moll”, tiene un fuerte intercambio de palabras con un individuo que se encontraba en un puesto de frutas.

En la planilla de candidatos a disputados distritales al Congreso de la República por el distrito electoral de Alta Verapaz, figuran Pablo Rolando Moll Girón, en primera casilla; y Mayra Karina Moll Girón, en la casilla dos.

VIDEO

Fuerte discusión

“Cuando me ves, me brincás… pegame pues… no que tenés huevos, ¿pues?”, vocifera el supuesto candidato.

“Salite de aquí vos”, dice inmediatamente después a una persona que parece ser su guardaespaldas.

La discusión continúa con palabras soeces y reclamos, pero el integrante del partido político en mención solamente se limita abstenerse de llegar a los golpes indicando que “solo porque hay gente, no te pego una verguiada, porque no servís para ni mierda”.

Asimismo, asegura que él es “ingeniero y político”, mientras que refuta a la otra persona que él “es un borracho al que echaron de la policía”.

Anterior incidente

El 15 de abril también se registró un incidente que involucró a una persona del partido Valor y otras más de la agrupación política Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Un video mostró a una mujer que disparó al suelo mientras discutía con otra persona.

La mujer que desenfundó la pistola fue identificada como Susan Ponce, quien supuestamente forma parte de la seguridad del partido Valor en Alta Verapaz y está afiliada a dicha organización. De acuerdo con medios locales, la persona antes mencionada discutía con Perla López y Ramiro García, quienes aparentemente son dirigentes de la agrupación política Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Ante este suceso, Irma Palencia, presidenta del Tribunal Supremo Electoral, fue cuestionada por periodistas cuando ofrecía una conferencia de prensa tras la juramentación de integrantes de las Juntas Electorales Municipales del departamento de Guatemala.

Cierre de campaña

Zury Ríos realizó su cierre de campaña en Tamahú, Alta Verapaz, el miércoles, 21 de junio, a donde fue convocada una gran cantidad de personas.

En Tamahú, Alta Verapaz, se siente el espíritu y el ánimo de escribir una nueva historia para Guatemala el próximo domingo. Con valor y carácter, este 25 de junio votemos VALOR-UNIONISTA para cambiar juntos el futuro de nuestro país. #ZuryPresidente pic.twitter.com/j2CKXXWHT4 — VALOR (@PartidoValor) June 21, 2023